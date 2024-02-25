"دون مستوى المباراة".. كلوب يفتح النار على حكم مواجهة تشيلسي!

"الموقف كان واضحًا للغاية"

شن يورجن كلوب المدير الفني لليفربول، هجومًا على حكم مباراة فريقه أمام تشيلسي، مساء اليوم الأحد، على ملعب ويمبلي، في نهائي كأس رابطة الأندية الإنجليزية.

وتوج ليفربول بلقب كأس الرابطة العاشر في تاريخه، بعد حسم النهائي بهدف نظيف سجله فيرجيل فان دايك في الدقيقة 118 (الشوط الإضافي الثاني).

وقال كلوب في تصريح لشبكة "سكاي سبورتس": "كان هناك فريقان يقاتلان بشدة، ولم يكن الحكم (كريستوفر كافانا) في مستوى المباراة".

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وتطرق إلى إصابة ريان جرافينبيرش بعد التحام مع مويسيس كايسيدو، حيث أظهرت الإعادة التلفزيونية أن لاعب تشيلسي دهس قدم جرافينبيرش تمامًا، ما عرضه لإصابة خطيرة غادر على إثرها الملعب في الدقيقة 28 ليحل مكانه جو جوميز، علمًا بأن كايسيدو لم يحصل على أي بطاقة، ولم يتدخل حكم الفيديو جون بروكس.

وقال المدرب الألماني: "لم يكن حتى خطأ؟! (لم تحتسب مخالفة)، ثم أوضح الحكم الرابع إننا لا نستطيع إعطاء بطاقة! فكرة رائعة. كان هذا الموقف واضحا بالنسبة لي، هناك كل ما تحتاجه للحصول على بطاقة".

وختم: "لقد أجروا أشعة سينية [على جرافينبيرش] ، لم تتعرض القدم للكسر، لكن هناك شيئًا في الأربطة، أشعر بالسوء حقا".