كلوب: أنشيلوتي؟ كنت أحبه حتى صار مدربًا لإيفرتون!

كلوب يسخر من الأمر ويتمنى للجميع التوفيق..

سخر يورجن كلوب، المدير الفني لليفربول، من زميله كارلو أنشيلوتي، واعتبر أنه كان يحبه حتى أصبح مدربًا لإيفرتون بسبب العداوة التاريخية بين الجارين.

أنشيلوتي فاجأ الجميع بتولي تدريب التوفيز بعد أيام قليلة من تركه تدريب نابولي، ليعود إلى الدوري الإنجليزي مرة أخرى بعد تجربة أولى مع تشيلسي حقق فيها اللقب عام 2010.

المدرب الإيطالي تحدث خلال تقديمه عن سجله المميز أمام ليفربول، فهو الوحيد الذي تمكن من الفوز هذا الموسم على الريدز في مختلف البطولات عندما قاد نابولي في السان باولو للانتصار بهدفين نظيفين.

ومن المقرر أن تكون أول مباراة بين ليفربول وإيفرتون في يناير المقبل في إطار كأس الاتحاد الإنجليزي، ومن المتوقع أن تشهد ندية كبيرة بعد المباراة الأخيرة بينهما والتي سحقت فيها كتيبة كلوب ضيوفهم بخمسة أهداف مما أدى لإقالة ماركو سيلفا.

كلوب في تصريحات للصحافة قال "لا يمكنني أن أفكر في مباراة الكأس الآن، لدينا ثلاث مباريات هامة للغاية قبلها، لذا من غير الممكن أن أتحدث حول الأمر.".

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كما أضاف "لقد فهمت أن كارلو تحدث بالأمس حول المباراة وحول سجله أمام ليفربول وأشياء من هذا القبيل، حسنًا كل شيء جيد بالفعل.".

"لطالما أعجبني، أو لا، كان يعجبني! من الصعب في هذا العمل أن يكون لديك أصدقاء. مع دافيد فاجنر كنا أصدقاء قبل أن نصبح مدربين، ألتقي مع الآخرين في الكثير من الأوقات أيضًا، ولكن مع فاجنر العلاقة كانت خاصة."

الجدير بالذكر أن ليفربول آتٍ من تتويج آخر مع كلوب بعد الفوز بكأس العالم للأندية التي أُقيمت في قطر، ويتصدر جدول ترتيب الدوري الإنجليزي بفارق 10 نقاط عن أقرب الملاحقين.