كلوب: أليسون بخير ولا أتوقع مباراة هجومية أمام آرسنال

أبرز ما جاء في مؤتمر يورجن كلوب الصحفي قبل مواجهة آرسنال

يوسف حمدي تابعوه على تويتر

قال يورجن كلوب المدير الفني لنادي ليفربول إن المواجهة أمام آرسنال على الأرجح لن تكون مفتوحة وهجومية كما يتوقع البعض.

ويحل آرسنال ضيفًا على ليفربول في ملعبه أنفيلد مساء الغد في قمة مواجهات الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقبل المواجهة، أثنى يورجن كلوب على العمل الذي قام به اللاعبون في الفترة الماضية على مستوى الحصص التدريبية والمواجهات الأخيرة.

وقال كلوب: "لقد تدربنا بقوة في الأسبوع الأخير، منذ انتهاء مباراة ساوثامبتون ونحن نعمل من أجل المواجهة المقبلة أمام آرسنال"

وأضاف: "العمل الذي قمنا به أمام نورويتش في المباراة الأولى خاصة حتى الدقيقة 60 يروق لي كثيرًا، الأمور كانت أصعب أمام ساوثامبتون ولكنني راضٍ عما رأيته"

— جول العربي - Goal (@GoalAR) August 22, 2019

وتابع: "ستكون المواجهة قوية، لا أعتقد أنها ستكون مفتوحة هجوميًا كما يتوقع أو يتحدث البعض، الحذر سيكون حاضرًا لدى الطرفين لأنها مباراة قمة ولا أحد يريد أن يخسرها"

وحول أليسون بيكر قال: "هو في حال جيد على المستوى النفسي، بدنيًا هو يعمل بقوة، لقد تناولت معه الغداء أمس، هو الآن يستطيع أن يأكل، هذا ما أضمنه"

وأضاف: "العمل البدني لديه مميز وهو يمتلك الرغبة في العودة بشكل أقوى، ليس لدينا أي علم عن الموعد المحدد الذي سيكون فيه جاهزًا للمشاركة"

وتابع: "سيكون من الإيجابي أن يشارك أي من الحراس المتوفرين لدينا في هذه الفترة ويحصل على الثقة، في المستقبل سنحتاج لجميع اللاعبين"

أرنولد: سنهاجم أمام آرسنال في أنفيلد

يذكر أن حديث يورجن كلوب عن اللعب الهجومي أمام آرسنال يأتي بعدما صرح ترينت ألكساندر أرنولد بأن ليفربول سيأتي لمهاجمة آرسنال.