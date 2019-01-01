أرنولد: سنهاجم أمام آرسنال في أنفيلد

أرنولد يتحدث عن قمة الجولة في البريميرليج بين ليفربول وآرسنال

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تحدث ترينت ألكساندر أرنولد الظهير الأيمن لنادي ليفربول عن المواجهة المرتقبة أمام آرسنال والمقرر لها غدًا السبت.

ويحل آرسنال ضيفًا ثقيلًا على أنفيلد غدًا السبت في قمة الجولة الثالثة من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

وحول المباراة، أكد أرنولد أن الفوز على آرسنال سيكون خطوة إيجابية من أجل الاستمرار في المنافسة على اللقب.

— جول العربي - Goal (@GoalAR) August 22, 2019

وأضاف: "سنذهب للمباراة من أجل الهجوم، سنلعب مباراة هجومية أمام آرسنال في ملعبنا ولن نتراجع للخلف كما يقول البعض"

وتابع: "المباراتين اللتان لعبناهما في بداية البريميرليج ومواجهة السوبر الأوروبي أمام تشيلسي أعطونا دفعة للأمام وعلينا استغلال ذلك"

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يذكر أن ليفربول فاز في المباراتين الأولتين على نورويتش وساوثامبتون، كما فاز آرسنال على نيوكاسل وبيرنلي.