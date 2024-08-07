"كلماتي لا يسمح لي بقولها".. نجل نجم مانشستر سيتي السابق يدخل في مشاجرة بأولمبياد باريس!

ماذا حدث في سباق 5000 متر؟

تعرض جورج ميلز، العداء البريطاني، لموقف صعب في طريقه للتأهل إلى نهائي سباق 5000 متر للرجال في أولمبياد باريس 2024.

وكان ميلز في طريقه لبلوغ النهائي، إلا أنه سقط مع العديد من المنافسين الآخرين على الأرض، ما حرمه من الوصول إلى خط النهاية في الوقت المناسب.

بعد السباق، واجه ميلز منافسه الفرنسي هوجو هاي بغضب، حيث اعتقد أن الفرنسي كان مسؤولًا عن تعثره، كما شوهد أمام الكاميرا وهو يدفع خصمه.

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وقال ميلز، نجل داني ميلز، لاعب مانشستر سيتي السابق، في تصريحات لبي بي سي سبورت عقب السباق: "الأمر واضح جدًا، كنت على وشك الوصول، ثم أخذني الفتى الفرنسي".

وسُئل عما إذا كانت لديه بعض الكلمات، فقال: "نعم. لكن كلماتي ربما لا يسمح لي بقولها"، قبل أن يتوقع تقديم استئناف على نتيجة السباق.

وذكرت صحفية بي بي سي إيما سميث، أن اللجنة المنظمة قررت إعادة ميلز إلى نهائي سباق 5000 متر للرجال، للمنافسة على إحدى الميداليات الثلاث، بعدما توّج بالميدالية الفضية في سباق 5000 متر للرجال في بطولة أوروبا هذا العام.