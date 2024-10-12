"كفى غباءً نحن في 2024".. "عنصرية إسبانيا" تفسد احتفالية اليوتيوبرز على ملعب ميتروبوليتانو!

ماذا حدث في الليلة الاحتفالية؟

شهدت مباراة كرة القدم الاحتفالية السنوية بين اليوتيوبرز الإسبان والفرنسيين حادثًا عنصريًا، تسبب في أزمة كبرى بين اللاعبين.

وحسب شبكة "ريليفو" الإسبانية، فقد تلفظ أحد المشجعين في مدرجات ملعب واندا ميتروبوليتانو بإهانة عنصرية لأحد لاعبي الفريق الفرنسي، ما أدى إلى ضجة كبيرة.

ذهب لاعبو فرنسا إلى نفق غرفة الملابس، وقرروا عدم مواصلة المباراة، حيث صفق أحدهم بيديه وهو يهتف: "إسبانيا العنصرية"، قبل أن يضيف آخر "لا للعنصرية".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

بعد دقائق، طرد الشخص العنصري من الملعب، واستؤنفت المباراة بشكل طبيعي، بعدما قال الشخص المتضرر للجماهير: "هذه حفلة يوتيوبرز، من فضلكم لا نتصرف بغباء، نحن في 2024، دعونا نستمتع بوقتنا، هذه هي المرة الأولى التي أتعرض فيها للعنصرية".

وبدا "كوكا"، أحد لاعبي الفريق الإسباني متأثرًا بشدة من الموقف، حيث انهمر في البكاء على أرض الملعب، ليحاول الجميع مواساته تهدئته.