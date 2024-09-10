"كفى خداعًا".. فونت يشن هجومًا على لابورتا ويطالب بانتخابات مبكرة!

تصريح قوي من المرشح السابق لرئاسة برشلونة..

شن فيكتور فونت، المرشح السابق لرئاسة نادي برشلونة، هجومًا على الرئيس جوان لابورتا، مطالبًا بإجراء انتخابات جديدة في صيف 2025.

وقال فونت، في مقابلة مع صحيفة "سبورت" الإسبانية: "في الجانب الرياضي لا توجد خطة، خلال 3 سنوات من ولاية لابورتا كان هناك 3 مدربين و30 صفقة لم يتبق سوى 8 منها".

وأضاف: "بدأنا السوق بالقول إن الأولوية هي مدافع ولاعب وسط دفاعي، ثم وقعنا مع داني أولمو، ونقول إن جوندوجان غادر لأسباب رياضية؟ لماذا نخدع الناس؟ نقول إن فليك مهتم بالثنائي جواو (فيليكس وكانسيلو) ولا نوقع معه، حتى نتمكن من التعاقد مع نيكو ويليامز، ثم نقول إنه لا يمكننا التحدث عن لاعبين من نادٍ آخر!".

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وزاد: "قيل لنا مرات عديدة إننا تركنا وراءنا أسوأ مرحلة اقتصادية، لكن وضع النادي غير مقبول، لو لم تكن هناك استثناءات في اللعب النظيف، فلن نستطيع تسجيل اللاعبين، جميع التسجيلات تأتي بسبب استثناءات للقاعدة، ماذا كان سيحدث لو لم يُصب أراوخو وكريستنسن؟".

وختم: "أستبعد حجب الثقة في منتصف الموسم، يجب أن يتم ذلك بطريقة منظمة بمجرد انتهاء الموسم، نطلب من الرئيس الدعوة إلى انتخابات في صيف 2025، المشكلة في الإدارة الاقتصادية، والشيء الوحيد الذي لا يقلقني هو أن لدينا فريقًا رائعًا ومدربًا يتأقلم بشكل جيد للغاية".