" كفى حديثًا عنه ودعوه يفعل ما يشاء" نجم فرنسا يعلق على رفض مبابي الانضمام للمنتخب!

نجم فرنسا يرفض الحديث عن مبابي...

رفض ماتيو جندوزي، لاعب منتخب فرنسا، ولاتسيو الإيطالي، التعليق على أزمة مواطنه كيليان مبابي، ولاعب ريال مدريد، الذي رفض الانضمام إلى معسكر الديوك، في التوقف الدولي الحالي.

وكانت بعض التقارير الصحفية قد أشارت في وقت سابق إلى أن مبابي، رفض الانضمام إلى معسكر منتخب بلاده، لأنه يريد التركيز فقط مع ريال مدريد، إذ يستهدف تحقيق الكرة الذهبية 2025، وسينضم لفرنسا، في المباريات الهامة فقط.

وقال جندوزي في تصريحات صحفية: "يجب أن نتوقف جميعًا عن الحديث حول مبابي، الجميع يعلم أن الإعلام يريد ذلك، ولهذا نتحدث عنه يوميًا، ولكن ليس لدينا أي مشاكل معه".

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وتابع: "تحدثنا معه قبل مباراتنا الأخيرة، هو مرتبط بنا ولكنه ليس جاهز للمشاركة بنسبة 100%، إنه شخص ملتزم ويحب بلده وسيستمر في مساعدتنا ودعمنا، هو الآن في فترة راحة دعوه يفعل ما يشاء".

ويشارك المنتخب الفرنسي، حاليًا ببطولة دوري الأمم الأوروبية، ويستعد لمواجهة بلجيكا، يوم الإثنين المقبل في الجولة الرابعة من البطولة.