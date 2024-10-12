مفاجأة من العيار الثقيل.. الكرة الذهبية وراء رفض مبابي الانضمام لمعسكر منتخب فرنسا!

رسالة حاسمة من القائد الجديد لمنتخب فرنسا

يتواصل تصعيد الجماهير الفرنسية ضد قائد الديوك كيليان مبابي، الذي رفض الانضمام إلى معسكر المنتخب في فترة التوقف الجارية.

وأصيب مبابي خلال مباراة ريال مدريد وبلد الوليد في الدوري الإسباني، غاب على إثرها لمدة أسبوع، قبل أن يعود بديلًا أمام ليل في دوري أبطال أوروبا وأساسيًا خلال مباراة فياريال، السبت الماضي، لكنه فضل عدم الانضمام للمنتخب من أجل التعافي في مدريد.

وشنت الجماهير الفرنسية هجومًا على النجم الفرنسي، منذ الخميس الماضي، حين التقطت عدسات مصوري صحيفة "أفتونبلاديت" المحلية بالسويد مجموعة صور لمبابي وهو يغادر أحد المطاعم بينما كان يرتدي قناعًا على وجهه، للتخفي عن الجمهور ومن ثم توجه إلى أحد الملاهي الليلية (وقت مباراة منتخب فرنسا في دوري الأمم الأوروبية).

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وفجرت صحيفة "فوت ميركاتو" مفاجأة من العيار الثقيل، إن أكدت أن "مبابي أبلغ منتخب فرنسا خلال التجمع الماضي، أنه لا يرغب في المشاركة في توقف أكتوبر".

وأضافت :"تحدث مبابي عن الأمر بشكل علني، اللاعب يريد تحقيق النجاح مع ريال مدريد وجعل الكرة الذهبية 2025 أولويته، ويفضل أن يلعب فقط المباريات المهمة مع المنتخب لتجنب أي خطر للإصابة".