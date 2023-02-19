"كفاكم" .. رسالة شديدة اللهجة من سعود الصرامي للهلال والنصر

الإعلامي المخضرم يُخاطب إدارتي قطبي الرياض

فجر حديث الناقد الرياضي عايد الرشيدي عن قضيته مع النصر ومطالبة النادي بسجنه لمدة عام وتغريمه نصف مليون ريال سعودي ردود فعل كبيرة من عديد الإعلاميين والنقاد الرياضيين.

وسيطر شعور بالأسف والخجل تجاه ما يحدث في الوسط الرياضي السعودي حاليًا على جل ردود الأفعال، وأقواها كان من الإعلامي المخضرم تركي العجمة الذي طالب بوضع حل حتى لا يصل الجميع إلى النهاية الكارثية.

الإعلامي سعود الصرامي لم يصمت كذلك ووجه رسالة شديدة اللهجة إلى إدارتي النصر والهلال طالبهما خلالها بالكف عن المناوشات والشكاوى والقضايا والتركيز في الملعب.

المتحدث السابق باسم النصر أضاف خلال برنامج الحصاد الرياضي "لدي عتب على إدارة الهلال والنصر، نحن كرياضيين نستمتع بكرة القدم داخل الملعب، لا نجد متعة في القضايا والشكاوى والارتدادات السلبية لذلك عند الإعلاميين والجماهير".

تابع "الهلال والنصر يُمثلون القيمة الأهم في الدوري السعودي وعلى جميع الأصعدة، أتمنى منهما التفرغ للملعب أكثر وأكثر، كفاهما البحث عن ثغرات وتقديم شكاوى ورفع قضايا، هذا الأمر لا يليق أبدًا بالناديين".

الصرامي أتم حديثه بالإشارة إلى ثقته أن كل هذا الوضع سيتحسن سريعًا وستعود متعة كرة القدم إلى الملاعب.