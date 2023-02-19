عايد الرشيدي والنصر .. نعوذ بك يا الله من قهر الرجال!

إذا أردت معرفة ما يعنيه القهر يمكنك أن تكشف عما يخبؤه قلب عايد الرشيدي منذ سبتمبر الماضي أو قبل ذلك، يمكن أن تبحث عما فعله النصر معه في 2022..

"نعوذ بك من قهر الرجال" دعاء يردده المسلمون، كل يوم صباحًا ومساءً، ضمن أذكارهم الدينية، لكن ربما الغالبية لا تعرف ما هو قهر الرجال، كي نستعيذ منه مع شروق الشمس وغروبها؟..

إن أردت مثالًا بسيطًا عن ذلك، يمكنك أن تشاهد فيديو عايد الرشيدي وحديثه عن طريقة تعامل إدارة النصر معه، يمكنك أن تسمع نبرة الألم في صوته، ترى القهر في نظرات عينيه، والدموع التي تتصارع، لكنها تأبى أن تسقط من عيون رجل، هذا باختصار قهر الرجال، الذي اجتمع في فيديو لم يتعد الثلاث دقائق، وما خفي كان أعظم!

شاهدت الفيديو؟، حتمًا علمت منه أن هذا الرجل نصراوي، ومن فعل به هذا هم رجال مجلس إدارة العالمي برئاسة مسلي آل معمر، لكن نظرات جمهور العالمي له ولومهم له على عدم دعم الإدارة، دفعوه للكشف عما يخبؤه من ألم منذ سبتمبر الماضي.

في الأول من سبتمبر 2022، نشر الرشيدي تغريدة اعتذار بقرار قضائي، عن أي تجاوز أو إساءة صدرت في حق النصر عبر حسابه على "تويتر"، ووقتها احتفل النصراويون بانتصار ناديهم وبدأوا الإسقاط على عايد وكتيبة من الإعلاميين.

لا نعلم تحديدًا أي تجاوز صدر منه أو إساءة، لكن إلى أي مدى من الممكن أن تتسبب تغريدة في سجن صاحبها؟!، سؤالنا يدور حول عالم كرة القدم، نتحدث عن الوسط الرياضي السعودي المليء بالمناكفات والتلاسنات و"الطقطقات"، فما الذي يمكن أن يدفع أحدهم أن يرفض الاعتذار ويطالب المحكمة بسجن خصمه لعام كامل وتغريمه 500 ألف ريال سعودي؟!

حقيقةً منذ أن شاهدت فيديو عايد الرشيدي وأنا أطرح هذه السؤال على نفسي، لكن خيالي لم يحسن أن يتقبل أن هذا قد يحدث في عالم الساحرة المستديرة وبسبب مجرد تغريدة، ومع رجل في الأساس هو ينتمي للنادي الذي رفع الدعوى ضده.

الشيء الوحيد الذي أدركته هو أن إدارة مسلي آل معمر عشقت الانتصارات خارج المستطيل الأخضر، جمهورها يهلل لها مع كل إعلامي تجبره على الاعتذار بحكم قضائي، حتى تم تشويه الإعلام الرياضي من قبل الأندية وقضاياها التي تُرفع ضد كل من تحدث بطريقة فقط لا تعجب المسؤولين وأهوائهم، بعضهم يعدد مثل هذه الانتصارات وكأن فريق الكرة اعتلى منصة التتويج بكبرى بطولات العالم، وكأن الحاضر الذي نعيشه حاليًا، سيكون في المستقبل ماضٍ نذكره حقًا بفخر، المنافسون يعددون بطولاتهم داخل الملعب، وآخرون حين يأتي ذكر عهد مسلي آل معمر، سيكون فخرهم القضايا والاعتذارات!

في عصرنا الحالي اعتدنا على الحيل والخداع والعمليات المشبوهة وغيرها من الأشياء التي شوهت حاضرنا، لكن كانت كرة القدم هي الشيء النقي الوحيد الذي يعول عليه الكثيرون، لغسل أحزانهم، فأكثر حيلة من الممكن أن تتم بها هي ربما التحصل على ضربة جزاء غير مستحقة أو التمرمغ أرضًا، في محاولة للتحايل على الحكم وإقناعه بحدوث اعتداء بالأيدي، كي يُطرد لاعب الخصم، وغيرها من الأمور الواردة في ساحة المنافسة، لكن البحث عن سجن أحدهم فقط للانتصار للنفس، والظهور للجمهور بعباءة البحث عن مصلحة الكيان؟، لا أجد تعبيرًا مناسبًا لما وصل له الوسط الرياضي!

لا أُبرئ الرشيدي من تهمة لا نعلمها، لجمهور النصر الحق في التعاطف معه أو الهجوم عليه، لكن ما نعلمه أنه ليس هناك ما يستدعي سجن أحدهم والسعي وراء ذلك مرارًا من وراء تغريدة "لا تسوى".

أتذكر كنت أتحدث قريبًا مع أحدهم عن بشاعة الطرق التي سلكتها بعض الأندية بشأن ملاحقة الإعلاميين وآرائهم وإجبارهم على الاعتذار، لكن تبين أن هناك من يبحث عن أكثر من مجرد اعتذار، هناك حقًا من بحث عن إلقاء برجل سبيعيني بين جنبات السجون، لتحقيق انتصار في فترته الرئاسة، لم يفلح أن يحققه في الملعب، ونسي أو تناسى أن تاريخ كرة القدم لا يُكتب به إلا انتصارات الملعب فقط، وليس انتصارات المكاتب والمحاكم!

كبير النصر بتاريخه المشرف وبطولاته المحلية والقارية وجماهيره الكبيرة التي تهز أرجاء أي ساحة تقتحمها، كبير لدرجة أنه لا يبحث عن مثل هذه الانتصارات المزيفة، التي أصبحت تسيطر عليه في السنوات الأخيرة، جمهوره الحقيقي لا يبحث عن وضع أحدهم خلف القضبان الحديدية، بل يبحث عن فرحة البطولات الغائبة والانتصارات الحقيقية التي لا يمكن أن يمحيها مرور الأيام.