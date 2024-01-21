أعد لاعبو النصر السعودي مفاجأة أسعدت البرتغالي كريستيانو رونالدو، بعدما حصد 3 جوائز فردية من جلوب سوكر، خلال الحفل الذي أقيم بدولة الإمارات، بتواجد جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا، وعدد كبير من نجوم العالم.

وتوج كريستيانو بـ3 جوائز في حفل جلوب سوكر، بعدما حصل على أعلى تصويت من الجماهير فيها، وهي: "أفضل لاعب في الشرق الأوسط، وأفضل هداف في 2023، بالإضافة إلى جائزة أفضل لاعب، حسب تصويت الجمهور".

وفاجأ عناصر النصر قائدهم كريستيانو بكعكة مدون عليها كلمة - GOAT الماعز (الأفضل على الإطلاق)، بعد فوزه بثلاث جوائز في حفل توزيع جوائز جلوب سوكر.

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ونشر حساب النصر الرسمي على منصة إكس مقطع فيديو يظهر الاحتفال المفاجئ بصاحب الـ38 عاما، حيث أحضر اللاعبون كعكة خاصة كتب عليها عبارة "الجوائز تستمر في متابعة الماعز"، كما هتفوا جيمعًا "Siuuu" (احتفال رونالدو).