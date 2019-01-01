كشف حقيقة وصول عرض صيني للتونسي علي معلول

العديد من التقارير قد تحدثت عن امتلاك الظهير الأيسر عرض احتراف في الدوري الصيني

فيسبوك تويتر ماجد جزر

أكدت تقارير صحفية مصرية عدم صحة الأنباء التي أشارت إلى امتلاك اللاعب الدولي التونسي علي معلول عرضاً صينياً خلال الفترة الحالية.

وبحسب موقع "يالاكورة" فأن مصدر مقرب من النادي الأهلي نفى الأنباء التي أشارت إلى وصول عرض صيني لضم علي معلول لاعب الفريق.

اتجاه لتقليص عدد الأجانب إلى 6 لاعبين في الدوري السعودي

وكانت العديد من التقارير قد تحدثت عن امتلاك الظهير الأيسر عرض احتراف في الدوري الصيني.

وتأمل إدارة النادي الأهلي خلال الفترة الحالية في تجديد عقد اللاعب التونسي، نظراً لقيمته الفنية المميزة مع الفريق.

عمرو جمال يغيب عن الأهلي لمدة شهراً ونصف بعد تعرضه للإصابة بتمزق في العضلة الأمامية 🚑 pic.twitter.com/X4pF8A1J4C — جول مصر (@goaleg) February 6, 2019

يُذكر أن على معلول قد شارك في 13 مباراة مع الأهلي في الموسم الحالي ببطولتي الدوري ودوري الأبطال سجل خلالها 5 أهداف وصنع 5 آخرين.