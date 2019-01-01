اتجاه لتقليص عدد الأجانب إلى 6 لاعبين في الدوري السعودي

تمتلك الأندية السعودي حالياً في قوائمها 8 لاعبين محترفين أجانب في كل فريق

فيسبوك تويتر ماجد جزر

كشفت تقارير صحفية سعودية عن وجود اتفاق بين رؤساء الأندية السعودية على تخفيض عدد اللاعبين الأجانب في الدوري السعودي خلال الموسم المقبل إلى 6 لاعبين.

صحيفة "الشرق الأوسط" بحسب مصادرها أشارت إلى أن مسؤولي اتحاد الكرة يستهدفون تقليل عدد الأجانب كل موسم حتى الوصول إلى 4 محترفين فقط كما كان في السابق.

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وتمتلك الأندية السعودي حالياً في قوائمها 8 لاعبين محترفين أجانب في كل فريق، بعد قرار اتحاد الكرة برفع عدد الأجانب، وكذلك دعم الهيئة العامة للرياضة السعودية.

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الاتحاد السعودي لكرة القدم طالب بمشاركة المسؤولين في أندية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ودوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى، ودوري الدرجة الثانية، بملاحظاتهم حول العدد الحالي للاعبين الأجانب المشاركين مع الأندية.

وطالب الاتحاد السعودي جميع الأندية توضيح السلبيات والإيجابيات التي تترتب على مشاركتهم حتى الجولة الأخيرة، قبل اتخاذ القرار النهائي.