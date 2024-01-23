ما حدث خطير للغاية!

قرر الاتحاد الإسباني لكرة القدم تقديم شكوى إلى الحرس المدني (الشرطة)، في واقعة "تسريب تسجيلات صوتية تختص بتقنية الفيديو في مباراة ريال مدريد وألميريا بالليجا".

وجرى تسريب مقطع صوتي لحكام تقنية الفيديو مع حكم الساحة، حول لقطة طالب فيها لاعبو ألميريا بطرد البرازيلي فينيسيوس جونيور، بداعي تعديه على لاعب الفريق الأندلسي.

وقال الاتحاد في بيان رسمي: "يعتبر الاتحاد الإسباني لكرة القدم أن تسريب هذه التسجيلات السمعية والبصرية خطير للغاية".

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وأضاف: "نأمل أن يتم العثور على إجابة في أقرب وقت ممكن لتوضيح المسؤوليات، وسيتم اتخاذ التدابير اللازمة لضمان أمن الجميع".

وختم: "سيبقي الاتحاد الإسباني لكرة القدم على تحقيق داخلي مفتوح بعد الحدث المذكور".

من جهته، ذكر برنامج "El Partidazo de COPE" الإسباني، أنه "يشتبه في أن موظف سابق لديه صلاحية الوصول إلى جميع صوتيات VAR وراء التسريبات".

وختم البرنامج، في تغريدة عبر حسابه على منصة إكس: " هناك كثير من الضجة وغضب كبير داخل لجنة الحكام بالاتحاد الإسباني".