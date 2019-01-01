النتائج المباشرة
الدوري الإنجليزي الممتاز

"كشاف المواهب" ينهي مشواره مع أرسنال

التعليقات()
Getty Images
رحلة قصيرة خاضها الكشاف الألماني داخل المدفعجية ليترك النادي بسبب خلاف إداري

بقلم    علي سمير      تابعوه على تويتر

قرر سفين ميسلنتات المسؤول عن التعاقدات واكتشاف المواهب في أرسنال، الرحيل عن النادي الإنجليزي هذا الشهر.

الألماني جاء لأرسنال في نوفمبر 2017 قادماً من بوروسيا دورتموند، بعدما اشتهر باكتشاف العديد من النجوم مع فريقه السابق.

مستقبل غامض لموراتا بعد رفض أتلتيكو مدريد التعاقد معه

اختيارات المحررين

تقارير صحفية أكدت أن اعتراض ميسلنتات على سياسة الانتقالات في أرسنال، تعتبر ضمن أهم أسباب رحيله.

ولا يقتنع أيضاً بدوره الحالي مع النادي اللندني، حيث كان يطمح في الحصول على منصب المدير التقني.

وجاءت محاولات المدفعجية لاستقدام البرازيلي "إيدو جاسبار" لاعب الفريق السابق بهذا المنصب، لتُعجل مع رحيل ميسلنتات.

رئيس ريال مدريد السابق: تأثرنا برحيل رونالدو بسبب غياب الخطة

وأشارت بعض التقارير أن أرسنال يحاول حالياً جلب إيدو، أو الهولندي مارك أوفرمارس لسد الفراغ الذي سيتركه الألماني.

جدير بالذكر أن ميسلنتات ساهم في العديد من الصفقات الأخيرة لأرسنال، أبرزها المدافع اليوناني مافروبانوس والجابوني بيير أيميريك أوباميانج والأوروجوياني لوكاس توريرا.

 

الموضوع التالي:
محمد عواد: الأهلي أم الزمالك؟ - مصيري سيتحدد بنهاية الموسم
الموضوع التالي:
مدرب لبنان: هدفنا الفوز على كوريا الشمالية
الموضوع التالي:
كأس آسيا 2019 | صفاء هادي: قدمنا مباراة رجولة أكثر منها فنية أمام إيران
الموضوع التالي:
تقارير: رئيس الاتحاد السوري سيستقيل بعد الخروج الآسيوي
الموضوع التالي:
بالإنجليزي | الغش "الأخلاقي" في إنجلترا!
إغلاق