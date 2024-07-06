كسول ومزعج ويشبه كريستيانو.. هجوم إنجليزي كاسح على هاري كين!

تصريح ناري من لاعب إنجلترا السابق

واجه هاري كين قدرًا كبيرًا من الانتقادات بسبب ظهوره بمستوى متواضع مع منتخب إنجلترا في مواجهة سويسرا اليوم السبت، والتي حسمها الأسود الثلاثة بركلات الترجيح في ربع نهائي كأس أمم أوروبا (يورو 2024).

وقال جيمي أوهارا، لاعب إنجلترا السابق، في تصريحات لـ"توك سبورت": "إنه كريستيانو رونالدو في إنجلترا، فهو كسول ومزعج على أرض الملعب".

وأضاف: "لا يبدو لائقًا، إنه كسول ويزعجني حقًا، أنا قلق من أن لدينا رونالدو في الفريق، وأنه يتعين علينا اللعب به".

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واستبدل جاريث ساوثجيت قائده هاري كين في الدقيقة 109 (الشوط الإضافي الثاني)، وأدخل مكانه إيفان توني، ليسدد الأخير ركلة الجزاء الرابعة بنجاح ويساهم في التأهل إلى نصف النهائي.

ويستعد المنتخب الإنجليزي لمواجهة نظيره الهولندي في نصف نهائي اليورو، علمًا بأن نصف النهائي الآخر يجمع فرنسا وإسبانيا.