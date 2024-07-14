"قيل عنه أفضل من كريم بنزيما" .. صراع سعودي إنجليزي على مهاجم كورنثيانز!

مهاجم برازيلي من العيار الثقيل..

دخل المهاجم البرازيلي يوري ألبيرتو، نجم فريق الكرة بنادي كورنثيانز، حسابات الترشح مجددًا للانتقال إلى دوري روشن السعودي، وسط منافسة أوروبية للفوز بتوقيع اللاعب.

وأوضح الإعلامي الرياضي إكرم كونور، عبر منصة (إكس)، تويتر سابقًا، أن أندية من الدوريين السعودي والإنجليزي، يخططون لتقديم عرض مبدئي بقيمة 20 مليون يورو من أجل مهاجم كورنثيانز يوري ألبيرتو.

وانتقل يوري ألبيرتو إلى صفوف كورنثيانز، في يناير 2023، في صفقة انتقال حر، قادمًا من زينيت الروسي، فيما خاض اللاعب 32 مباراة بكافة المسابقات، خلال موسم 2023-2024، سجل خلالها 15 هدفًا وصنع تمريرتين حاسمتين.

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وكان لاعب وسط الاتحاد السابق، إيجور كورنادو، قد تلقى سؤالًا من أحد المشجعين، عقب انتقاله إلى صفوف كورنثيانز، حول المهاجم الذي يفضل اللعب بجواره، هل هو كريم بنزيما أم زميله الجديد، ليجيب قائلًا "هل تمزح؟ يوري ألبرتو!"

يذكر أن كونور قد تحدث عن يوري ألبرتو أيضًا، خلال موسم الميركاتو الشتوي الماضي، كونه أحد أهداف دوري روشن السعودي، مؤكدًا أن أحد أندية المملكة كان على استعداد لتقديم عرض مبدئي بقيمة 23 مليون يورو لحسم صفقة اللاعب.