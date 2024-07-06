"كريم بنزيما بريء" .. المريسل يكشف عن "الوسيط" المتورط في أزمة الاتحاد!

تعرف على تفاصيل ما يحدث داخل الاتحاد

كشف الإعلامي الرياضي عبد العزيز المريسل، عن أن النجم الفرنسي كريم بنزيما مهاجم الاتحاد بريء من الاتهامات التي تم تداولها خلال الساعات الماضية، بشأن أزمة نادي الاتحاد.

وكانت بعض التقارير قد أشارت إلى أن لؤي ناظر رئيس الاتحاد دخل في خلاف مع بنزيما، بسبب رأيه في بعض الصفقات، كما أن النجم الفرنسي يرفض التعاقد مع المدرب الإيطالي ستيفانو بيولي.

ولكن المريسل كتب عبر حسابه على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي تغريدة جاء فيها: "المسؤول الاتحادي قبل أسبوعين: (الوزارة متعاونة، برنامج الاستقطاب متواصل معنا يوميًا والجميع متجاوب)".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأضاف: "لكن ما حصل حسب المصادر، أن المسؤول الاتحادي مرتاح لوسيط لاعبين أجنبي، ويثق فيه كونه ساهم في صفقات سابقة ناجحة، ويراه المسؤول الرياضي أنه مكان ثقة بالنسبة له".

وواصل: "لكن هذا الوسيط الأجنبي هو في القائمة السوداء لدى الجهات المسؤولة الرياضية السعودية، وممنوع التعامل معه كونه ورط بعض الأندية السعودية في قضايا رياضية وهو موقوف من التعامل معه في السعودية".

وأنهى المريسل تغريدته قائلًا: "كريم بنزيما ليس له علاقة في الموضوع".