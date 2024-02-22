الاتحاد ضد نافباخور | كريم بنزيما المزيّف.. إما أن تحضروا "الحكومة" أو تطردوا رونالدو من السعودية!

النجم الفرنسي ينتظر أفضل نسخة منه.. وكذلك جمهور الاتحاد

منذ عودة الفرنسي كريم بنزيما من الإصابة إلى مباريات فريق الاتحاد، وهو يبذل جهدًا كبيرًا للوصول إلى أعلى مستوياته.

أمام نافباخور في دوري أبطال آسيا، عانى كثيرًا في المباراة، سواء على مستوى اللقطات المضيئة بها، من فرص مهدرة، أو فيما يتعلق بتسجيله للأهداف في مرمى فريقه!.

ما كان يتوقعه جمهور الاتحاد هو أن يقص الفرنسي شريط التهديف للنمور، لا أن يسجل في مرمى عبد الله المعيوف بالخطأ في مرمى فريقه!.

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لعنة التعاون!

الغريب أن الهدف الذي سجله التعاون في مرمى الاتحاد بالدوري السعودي في العشرين من أكتوبر الماضي، أتى بنفس الطريقة، وبنفس الرأس، رأس بنزيما!.

لكن وقتها كان بنزيما قد سجل هدف التقدم بالأساس، وما انتظره الجمهور في مباراة نافباخور لم يفعله بنزيما في العديد من المناسبات حيث إنه أهدر الكرة بغرابة أمام مرمى الفريق الأوزبكي في عديد المرات.

تضييع بنزيما للكرات السانحة التي تعلو المرمى كثيرًا بات علامة مسجلة، يبدو أن الفرنسي عاد لأيام ما قبل التألق في ريال مدريد حيث كان أكثر المشهورين بتضييع الكرات السانحة أمام مرمى الخصوم في العالم!.

بعض من "الحكومة" لا يكفي!

لكن بنزيما فعل بعضًا مما عليه حين صنع هدف التعادل للاتحاد من خلال تمهيد رأسي للهداف عبد الرزاق حمد الله أسكنها المغربي شباك نافباخور.

لكن هذا لا يكفي، الاتحاديون ينتظرون مساهمة أكبر من بنزيما الذي يدفع له ناديهم الراتب الأعلى في النادي وواحد من أعلى رواتب لاعبي كرة القدم في العالم.

هذا ليس أفضل لاعب في العالم.. اطردوا رونالدو!

حين جلب الاتحاد السعودي كريم بنزيما من ريال مدريد، كان الفرنسي قد حصل قبل أشهر على جائزة أفضل لاعب في العالم، وقبلها بموسم واحد فقط كان قد قاد ريال مدريد وحيدًا تقريبًا لفعل كل شيء والفوز بدوري أبطال أوروبا في أفضل نسخ الفرنسي عبر التاريخ.

فيديو | قبل مواجهة نافباخور الحاسمة .. وكيل وشقيق بنزيما يبكي على أطلال ريال مدريد!

لكن بنزيما الموجود حاليًا ظل لهذا اللاعب الذي فعل كل شيء مع ريال مدريد، ربما يشابه بنزيما الذي كان محل الكثير من الانتقادات، والذي كان يختبئ في ظل رونالدو كما يقال، أيعقل أن يكون حضور بنزيما ورونالدو في بلد واحد مدعاة دائمة لأفول نجم المهاجم الفرنسي؟.. إذًا على إدارة الاتحاد أن تسارع بطرد رونالدو خارج البلاد للحصول على أفضل نسخة من هدافهم!.