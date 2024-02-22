فيديو | قبل مواجهة نافباخور الحاسمة .. وكيل وشقيق بنزيما يبكي على أطلال ريال مدريد!

جريس تجاهل تمامًا وجود شقيقه في الاتحاد!

فيما يستعد الاتحاد لمواجهة الموسم أمام نافباخور الأوزبكي في إياب دور الـ16 من دوري أبطال آسيا، فاجأ جريسي بنزيما وكيل وشقيق المهاجم الفرنسي، كريم بنزيما، الجميع بالبكاء على أطلال ريال مدريد وأيام شقيقه هناك!

الاتحاد عاد من أوزباكستان بالتعادل السلبي مما يُبقي كل الخيارات متاحة في مواجهة الإياب التي ستنطلق في جدة مساء اليوم الخميس، وقد اختار المدرب مارسيلو جاياردو المهاجم الفرنسي ضمن الأجانب الـ5 المتاحين للمباراة.

جريسي بنزيما نشر مقطع فيديو عبر خاصية "الستوري" على حسابه الخاص في إنستجرام استعرض به قمصان شقيقه مع ريال مدريد منذ موسمه الأول، 2009-2010، حتى الأخير، 2022-2023، ثم لقطات من أحد احتفالاته بأهدافه مع الفريق، مع أبيات شعر في الخلفية تُبرز الحنين الشديد لتلك الأيام.

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حساب "المدرج الذهبي" الخاص بجماهير الاتحاد عبر منصة إكس نشر مقطع الفيديو فما كان من عشاق العميد إلا السخرية والتقليل من المهاجم الفرنسي ومقارنته بزميله عبد الرزاق حمدالله.

أحد المغردين كتب "مقلب وأكلناه" فيما تساءل آخر عن قميص الاتحاد، وأضاف ثالث "الأفضل له أن يجد عرضًا في أي نادٍ أوروبي أو حتى سعودي ويرحل".