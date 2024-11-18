"تعرض لاتهامات جماهيرية خلال فترة إصابته" .. رسالة "غامضة" من كريم بنزيما بعد جاهزيته للمباريات!

ماذا قال كريم بنزيما؟!..

أثار النجم الفرنسي كريم بنزيما، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السعودي، "الجدل" في الشارع الرياضي؛ بصورة جديدة وتعليق عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام".

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بنزيما البالغ من العمر 36 سنة، يغيب عن الاتحاد منذ مشاركته أمام الرياض، يوم 24 أكتوبر الماضي، ضمن منافسات الجولة الثامنة من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين؛ وذلك بسبب الإصابة.

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وأعقبت هذه الإصابة، التي جاءت قبل ديربي جدة الكبير ضد النادي الأهلي، في الجولة التاسعة من مسابقة دوري روشن، اتهامات جماهيرية للمهاجم الفرنسي، بـ"التهرب" من المباريات الكبيرة.

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وفي هذا السياق.. نشر بنزيما صورة شخصية له عبر حسابه بـ"إنستجرام"، مساء اليوم الإثنين؛ مع تعليق غامض كتب فيه: "إنها تسير على ما يرام".

ولم يوضح بنزيما المقصود من هذا التعليق؛ وهل له علاقة بمشاعره داخل الفريق الاتحادي وتطورات إصابته الأخيرة، أو أن هُناك شيء آخر غير معروف - حتى الآن -.

وحسب آخر التقارير.. أصبح كريم بنزيما جاهزًا للمشاركة في المباريات مجددًا؛ حيث سيظهر مساء يوم الأحد القادم، في اللقاء الذي يجمع الاتحاد والفتح، ضمن منافسات الجولة 11 من مسابقة دوري روشن السعودي.

جدير بالذكر أن بنزيما انضم إلى الاتحاد، في صيف عام 2023؛ إلا أنه عانى من عديد من الإصابات والمشاكل مع الأجهزة الفنية والإدارة، قبل أن يعود إلى التألق مجددًا، في بداية الموسم الرياضي الحالي 2024-2025.