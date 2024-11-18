بعد الإصابات التي ضربتهم .. حسم مصير كريم بنزيما وثنائي الاتحاد الأجنبي من مواجهة الفتح

موجة إصابات ضربت الاتحاد في الأيام الماضية..

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، لمواجهة مهمة مساء الأحد القادم، ضد نظيره الفتح، ضمن منافسات الجولة 11 من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين 2024-2025.

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الاتحاد يحتل المركز الثاني في جدول ترتيب دوري روشن السعودي للمحترفين، للموسم الرياضي الحالي، برصيد 27 نقطة من 9 انتصارات مقابل هزيمة؛ وبفارق نقطة وحيدة فقط عن نادي الهلال "المتصدر".

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وفي هذا السياق.. حسمت مصادر اتحادية مصير الثلاثي المصاب "الحارس الصربي بريدراج رايكوفيتش، متوسط الميدان الجزائري حسام عوار والمهاجم الفرنسي كريم بنزيما"، من مواجهة الفتح المرتقبة.

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المصادر كشفت في تصريحات مع صحيفة "الميدان الرياضي"، مساء اليوم الإثنين، عن جاهزية رايكوفيتش وبنزيما للمشاركة مع الاتحاد ضد الفتح، مساء يوم الأحد القادم؛ بعد الشفاء من الإصابة.

ويغيب بنزيما عن الفريق الاتحادي، منذ ديربي جدة الكبير أمام الأهلي، في الجولة التاسعة من مسابقة دوري روشن السعودي؛ بينما تعرض رايكوفيتش للإصابة، خلال فترة التوقف الدولي الحالي.

وبخصوص عوار.. أعلنت المصادر الاتحاية صعوبة لحاقه بمواجهة الفتح القادمة؛ حيث لا يزال يُعاني من الإصابة التي تعرض لها في الأيام الماضية، وغيبته عن مباراة العروبة، بالإضافة إلى عدم انضمامه لمنتخب بلاده الجزائر، في التوقف الحالي.

جدير بالذكر أن الاتحاد فاز (2-0) على العروبة، في آخر مبارياته قبل التوقف الدولي الحالي؛ وتحديدًا في اللقاء الذي جاء ضمن منافسات الجولة العاشرة من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين.