كريم الأحمدي يكشف عن الفرق بين كونترا وكاريلي

قائد الاتحاد يتحدث عن التعادل مع التعاون

كشف النجم المغربي كريم الأحمدي، لاعب وسط وقائد فريق نادي الاتحاد، عن الفارق بين المدربين البرازيلي فابيو كاريلي، والروماني كوزمين كونترا، مدربا العميد السابق والحالي بالترتيب.

كاريلي كان يتولى مهمة تدريب الاتحاد مع بداية الموسم الحالي، ولكن تمت إقالته بسبب خسارة بطولة كأس محمد السادس للأندية العربية الأبطال، بجانب دخوله في أزمات مع الإدارة برئاسة أنمار الحائلي.

الأحمدي تحدث عبر برنامج "ملعب SBC" عن التعادل مع التعاون، حيث قال: "لعبنا بشكل جيد أمام التعاون الذي دافع بشكل رائع، وكان الانتصار قريب لنا، والخصم يمتلك لاعبين مميزين".

وبعد سؤاله عن الفارق بين كاريلي وكونترا قال الأحمدي: "كل مدرب لديه تفكير مختلف، وكونترا يحب أن نهاجم الخصم ونضغط عليه، وكاريلي يحب أن يدافع جيدًا ومن ثم يفكر في الهجوم".

وأنهى الأحمدي حديثه موجهًا رسالة إلى جمهور الاتحاد، حيث قال: "أشكر جماهير الاتحاد على الدعم والمساندة، وتواجدوا بأعداد كبيرة في الملعب، وإن شاء الله يظلون يساندونا ونفرحهم".

وتعادل الاتحاد أمام نظيره التعاون بهدف لمثله، في المباراة التي أقيمت مساء الجمعة، بالجولة السادسة ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

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ويعتلي الاتحاد ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 13 نقطة، بفارق نقطتين عن الهلال صاحب المركز الثاني.