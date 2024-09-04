كريستيانو رونالدو وميسي يسجلان حدثًا فريدًا منذ 21 عامًا في سباق الكرة الذهبية!

نهاية عصر الأسطورتين بعد 13 كرة ذهبية

شهدت القائمة الأولية للمرشحين بالفوز بجائزة الكرة الذهبية عن عام 2024، حدثًا فريدًا لم يتكرر منذ 21 عامًا.

وكشفت مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية، اليوم الأربعاء، عن 30 لاعبًا مرشحًا للفوز بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم عن عام 2024.

وهذه هي المرة الأولى التي يغيب فيها الأسطورتان البرتغالي كريستيانو رونالدو، مهاجم النصر السعودي، والأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم إنتر ميامي الأمريكي، "سويًا" عن قائمة المرشحين لـ"الكرة الذهبية"؛ وهما الثنائي الأكثر حصدًا لهذه الجائزة عبر التاريخ بـ13 لقبًا.

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تعرف على جميع المرشحين للفوز بجائزة الكرة الذهبية

وكان النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، لاعب إنتر ميامي الأمريكي، قد توج بالكرة الذهبية في العام الماضي 2023، بعدما ساعد منتخب بلاده في التتويج بكأس العالم، ليصبح اللاعب الأكثر فوزًا بالبالون دور في تاريخ الجائزة بواقع 8 مرات.

في المقابل، حصد النجم البرتغالي الكرة الذهبية 5 مرات، في أعوام 2008، 2013، 2014، 2016، 2017.

وشهدت الاختيارات تواجد 6 لاعبين من ريال مدريد وهم جود بيلينجهام، داني كارباخال، فينيسيوس جونيور، كيليان مبابي، توني كروس وأنطونيو روديجر.