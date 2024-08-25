رونالدو Vs إبراهيموفيتش.. عرض مثير لنزال ملاكمة من نوع خاص!

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تلقى النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد النصر السعودي، عرضًا لدخول عالم الملاكمة بعد انتهاء رحلته مع كرة القدم.

وقال اليوتيوبر البريطاني الشهير KSI، الذي أطلق منصة الملاكمة "Misfits Boxing"، إنه متشوق للمنافسات المقررة في دبلن (عاصمة أيرلندا) يوم السبت المقبل، حيث يتصدر الصدامات مواجهة لاعب كرة القدم السابق داني سيمبسون مع اليوتيوبر داني آرونز.

وقال KSI في تصريح لـ" talkSPORT": "رؤيتهما يصطدمان سيكون أمرًا مثيرًا، لأنها المرة الأولى التي يكون فيها كلاهما في الحلبة، لذلك أنا متحمس لذلك".

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وسُئل اليوتيوبر الشهير عما إذا كان كريستيانو رونالدو يمكن أن يميل إلى اتباع زميله السابق في مانشستر يونايتد سيمبسون في الملاكمة، حيث يبلغ من العمر 39 عامًا ويقترب من تعليق حذائه، فعلق: "أنت لا تعرف أبدًا".

وواصل: "أقترح أن تكون أول مباراة له في شباك التذاكر أمام زلاتان إبراهيموفيتش، يمكن أن تصنع شيئًا ما".

واعترف KSI الذي لديه 24.1 مليون مشترك عبر منصة YouTube، بأنه أعجب بمقدمة رونالدو المذهلة للمحتوى عبر الإنترنت، إذ أطلق النجم البرتغالي قناته الجديدة يوم الأربعاء وسرعان ما صنع تاريخًا، حيث أصبح أسرع شخص يتجاوز مليون مشترك، في ساعة و29 دقيقة فقط.