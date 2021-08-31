ما هي تفاصيل عقد كريستيانو رونالدو مع مانشستر يونايتد؟

عاد كريستيانو رونالدو لمانشستر يونايتد في سوق الانتقالات الصيفية 2021، وذلك بعد رحلة استمرت لسنوات حقق فيها الكثير مع ريال مدريد ويوفنتوس

إذا كنت من محبي كريستيانو رونالدو أو كارهيه، فبالتأكيد أنت تعلم أنك محظوظ بمعاصرة واحد من أساطير كرة القدم عبر تاريخها الممتد لأكثر من قرنٍ من الزمان.

بدأت رحلة رونالدو كطفل محب لكرة القدم في مدينة ماديرا البرتغالية، وفي سن السابعة انضم للأعمار السنية في فريق أندورينيا ومنه إلى ناسيونال ثم سبورتنج لشبونة.

أبهر فتى الرواق الجميع مع وصوله للفريق الأول في نادي سبورتنج لشبونة، فانقض عليه مباشرةً السير أليكس فيرجسون وضمه إلى مانشستر يونايتد، وعكف على تطوره حتى أصبح أحد أهم نجوم الساحرة المستديرة في العالم في ذلك الوقت.

كان رونالدو على موعد مع التاريخ في 2009، عندما انتقل في صفقة قياسية من اليونايتد إلى ريال مدريد وسرعان ما تحول إلى أسطورة من أساطير كرة القدم.

مع وصول الدون للريال نشأ صراع مباشر استمتع به العالم لعقدٍ من الزمان، كان بطله الثاني هو ليونيل ميسي نجم برشلونة، وأجبر الثنائي جميع المنتمين لكرة القدم على تسمية الفترة التي لعبا فيها الكرة بحقبة رونالدو وميسي.

ما هي ثروة رونالدو وعقوده التجارية وأعماله الخيرية؟

انتقل رونالدو بعد ذلك إلى يوفنتوس، وبالطبع قدم الكثير لكنه قليل بالنسبة لما قدمه لريال مدريد، وسرعان ما غادر وعاد إلى أولد ترافورد.

وبعد عودته إلى الدوري الإنجليزي، تعرف على تفاصيل عقد كريستيانو رونالدو مع مانشستر يونايتد.

كم قيمة صفقة كريستيانو رونالدو لمانشستر يونايتد؟

أعلن نادي يوفنتوس رحيل كريستيانو رونالدو إلى مانشستر يونايتد في بيان رسمي، ذكر فيه تكلفة الصفقة.

101 هدف و5 ألقاب بألوان يوفنتوس ⚪️⚫️.



إلى اللقاء @Cristiano pic.twitter.com/r21v3HWizX — JuventusFC (@Juventusfcar) August 31, 2021

وبحسب البيان، فإن قيمة صفقة انتقال رونالدو من يوفنتوس لليونايتد هي 15 مليون يورو يمكن تقسيطها على 5 سنوات، وذلك بالإضافة إلى 8 ملايين يورو كمتغيرات.

أي أن إجمالي صفقة انتقال كريستيانو رونالدو إلى مانشستر يونايتد قد يصل إلى 23 مليون يورو، وذلك في حالة إضافة المتغيرات.

ما هو راتب كريستيانو رونالدو مع مانشستر يونايتد؟

لم يتم الإعلان بشكلٍ رسمي عن راتب كريستيانو رونالدو مع مانشستر يونايتد، لكن هناك الكثير من التقارير التي أشارت إلى أنه سيحصل على 480 ألف جنيه استرليني أسبوعيًا، وهو ما يعادل 442.308 ألف يورو.

هذا يجعل راتب رونالدو مع اليونايتد السنوي يصل إلى 23 مليون يورو.

المدة الراتب في الثانية 3.071 يورو في الدقيقة 184.3 يورو في الساعة 11,057 يورو في اليوم 88,461 يورو في الأسبوع 442,308 يورو في الشهر 1.96 مليون يورو في السنة 23 مليون يورو

ما هي مدة عقد كريستيانو رونالدو مع مانشستر يونايتد؟

تحدث يوفنتوس في بيانه عن مدة عقد كريستيانو رونالدو مع مانشستر يونايتد، وأكد عليه إعلان الشياطين الحمر أن عقد الدون سيمتد لعامين أي سينتهي في صيف 2023.

هذا يعني أن رونالدو قد يختم مسيرته في أولد ترافورد، فحينها سيكون عمره قد وصل إلى 38 عامًا.