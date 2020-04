ما هو راتب رونالدو مع يوفنتوس، عقوده التجارية وكم تبلغ ثروته؟

إنه الدون أو صاروخ ماديرا، كما يحلو لمحبي النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، تلقيبه، يقدم اللاعب مع يوفنتوس ومنتخب بلاده مستويات رائعة، وفي فترته مع ريال مدريد كان سببًا رئيسيًا في حصول الملكي على دوري الأبطال مرتين متتاليتين بالإضافة إلى الدوري الإسباني، كما حصل مع البرتغال على لقب اليورو الأول في تاريخها في 2016.

فاز الدون بالكرة الذهبية في 2016، ونجح في الاحتفاظ بها في 2017، وكانت هذه النسخة الخامسة في تاريخه، وبعد جدد رونالدو مع ريال مدريد لخمس سنوات في نوفمبر 2017 ليمتد إلى 2021 بعقدٍ مالي كبير، رحل النجم البرتغالي في الصيف القادم إلى يوفنتوس.

ولكن هل تعرف ماذا يتقاضى النجم ذو الـ 33 ربيعاً، هذا ما سنتعرف عليه في الأسطر التالية.

يحصل رونالدو من يوفنتوس أسبوعياً على حوالي 596 ألف يورو، أي أنه يتقاضى 31 مليون يورو في السنة، وهو بذلك صاحب الراتب الأكبر في البيانكونيري بل وفي الدوري الإيطالي ككل، فالأقرب له هو باولو ديبالا الذي يحصل على 7 ملايين يورو كل عام.

كان هيجواين هو صاحب الراتب الأعلى في السيري آ بعد الدون عند انضمامه لميلان، حيث كان يحصل هناك على راتب قدره 9.5 مليون يورو، لكن هذا الراتب لم يغريه ورحل عن الروسونيري في يناير الماضي متجهاً إلى مدربه السابق ماوريسيو ساري، والمتواجد على رأس القيادة الفنية لتشيلسي الإنجليزي.

هل تظن أن كل ما يحصل عليه رونالدو من ريال مدريد فقط، لا لديه عدد كبير من عقود الرعاية، بالإضافة إلى أعمال خاصة، لديه عقد مع شركة "نايكي" الأمريكية، الذي يعد بين الأكبر في العالم.

ويشار إلى أن "نايكي"، تعاقد مع إيقونة "كرة السلة الأمريكية" ليبرون جيمس في عقد امتد مدى الحياة مقابل مليار دولار.

وبالقطع حينما جدد رونالدو كان هناك عقد قريب من جيمس، ويذكر أن رونالدو قد تحصل مع نايكي حتى 2016 على 474 مليون دولار.

ويشار إلى أن أرباح نايك، كما أكدت محللون تقل بشكل غير كبير عن راتبه الخيالي مع ريال مدريد.

فيما يوقع صاروخ ماديرا مع شركات أخرى غير نايكي وهي " أرماني، تاج هيور، بوكرستارس وكاسترول".

لدى الدون خط إنتاج ملابس داخلية، فيما يتم توسعتها لتشمل مختلف الملابس وبعض منتجات الترفيهية.

كما لديه فندقين في موطنه البرتغال، يحملان اسم "بيستاتا سي أر 7"، أحدهما في العاصمة البرتغالية لشبونة والآخر في فونشال، بجزيرة "ماديرا"، مسقط رأسه.

كما أنه شريك في صالات رياضية "جيم" مع شركة الصحة الأمريكية كرونش، ومن المتوقع أن يتم توسعة أعماله ليقترب خطوة بخطوة نحم مايكل جوردون، ليصبح بعد الاعتزال الأكثر استثمارًا والحصول على الأموال.

ستكون ظالمين إذا لم نبرز الأعمال الخيرية التي يقدمها رونالدو، حيث اختير في 2015، كأكثر نجم قيامًا بأعمال خيرية.

حيث يتربع بمبالغ تصل إلى 83 ألف دولار، للأطفال الجوعى في العالم، بالإضافة إلى دفع الأموال لجراحات المخ للصغار، فضلًا عن المساهمة بـ 165 ألف دولار لمرضى السرطان في البرتغال، والتي عُلجت فيها والدته.

عقب نهائي دوري الأبطال 2016، أكدت تقارير صحفية، أن وكيل أعماله خورخي مندس، كلف من رونالدو بالتبرع بـ 600 ألف يورو، لمنظمات المجتمع المدني، واليونسيف وإنفاذ الأطفال.

وفي أواخر العام الماضي، ظهر الدون موجهًا رسالة مؤثرة للأطفال ضحايا الصراع في سوريا، فيما أكدت تقارير أنه يتبرع لصالحهم.

