"نيمار لم يطلبه مع الهلال" .. بند خفي في عقد كريستيانو رونالدو يمنح كاسترو "الحماية" في النصر

"إدارة النصر لا تقدر على إقالة كاسترو"

قال الناقد الرياضي تركي السهلي، إن البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد فريق الكرة بنادي النصر، والمدير الفني لويس كاسترو، لديهما مرجعية أخرى غير إدارة النادي، مضيفًا أن "تركيبة رونالدو وكاسترو" هي الكتلة المحمية، على حد وصفه.

وأضاف، عبر أثير العربية FM، "هناك بنود لم يُعلن عنها في عقد كريستيانو رونالدو مع النصر، وكان لديه متطلبات لم ينلها، سواءً مع مانشستر يونايتد أو منتخب البرتغال في كأس العالم 2022، مع فيرناندو سانتوس، بأنه يمتلك القدرة على تحديد المدرب والشكل الذي يسير عليه الفريق، مقابل متطلبات النصر مثل التسويق للمشروع الرياضي السعودي أو للنادي على مستوى عالمي".

وتابع السهلي "لا يستطيع أحد أن يزيح كاسترو إلا بالرجوع لمستويات أكبر من إدارة النصر، مثل وزارة الرياضة، والإدارة لا تقدر على تحريك تلك المنطقة نهائيًا، سواءً الشركة الربحية أو غير الربحية، أو إبراهيم المهيدب، والأمر مشابه لما يفعله الاتحاد مع كريم بنزيما، هذه عقود مبرمة، ويُرجح أن نيمار لم ينل تلك المتطلبات في عقده مع الهلال، وإنما اكتفى بمطالبة الإدارة بالمقابل المادي ليكون جاهزًا للعب".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وتحدث السهلي بشأن المدرب البرتغالي لويس كاسترو قائلًا إن التصريح الذي أدلى به لصحيفة "الرياضية" غير مسؤول على الإطلاق، مشيرًا إلى أن كاسترو لديه بعض النواقص الفنية ولا يجيد النفس الطويل في المباريات.

وشنت جماهير النصر هجومًا كبيرًا على المدرب كاسترو، على خلفية نتائج الفريق في الفترة التحضيرية للموسم الجديد 2024-2025، خلال معسكري البرتغال وإسبانيا، حيث خاض الأصفر 8 مباريات تجريبية، لم يحقق فيها سوى فوز وحيد، مقابل 3 تعادلات و4 هزائم، فيما يستعد الأصفر للمشاركة في بطولة كأس السوبر السعودي، والتي يستهلها بملاقاة التعاون، يوم الأربعاء المُقبل.