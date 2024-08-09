بعد مطالبات إقالته .. لويس كاسترو يعترف بـ"سوء مستوى" النصر ويكشف عن السبب!

غضب جماهيري كبير ضد لويس كاسترو..

اعترف البرتغالي لويس كاسترو، المدير الفني لنادي النصر السعودي، بسوء مستوى فريقه، قبل أيام قليلة من انطلاق الموسم الرياضي الجديد 2024-2025.

النصر يستهل موسمه الجديد، بمواجهة نارية أمام التعاون، يوم 14 أغسطس 2024؛ ضمن منافسات نصف نهائي كأس السوبر السعودي.

وأرجع كاسترو في تصريحات مع صحيفة "الرياضية"، سوء مستوى فريقه؛ إلى قلة عدد اللاعبين، ووصول بعض النجوم الآخرين إلى المعسكر الإعدادي، بشكل متأخر.

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وقال المدرب البرتغالي: "نعيش ظروف صعبة للغاية.. عدد اللاعبين في المعسكر الإعدادي كان قليلًا جدًا، وبعض النجوم الآخرين كانوا في إجازة بعد مشاركتهم مع منتخبات بلادهم، في كأس أمم أوروبا (يورو 2024)".

وعلى الرغم من ذلك.. وعد لويس كاسترو، جماهير نادي النصر بـ"العمل الشاق"؛ من أجل إعادة الفريق الأول لكرة القدم إلى مكانه الصحيح، والمنافسة بقوة على كافة الألقاب.

وكانت الجماهير النصراوية قد طالبت بـ"إقالة" كاسترو، من القيادة الفنية للفريق الأول لكرة القدم؛ بعد النتائج السلبية في المعسكرين الإعداديين بـ"البرتغال ثم إسبانيا".

جدير بالذكر أن النصر حقق فوزًا إعداديًا وحيدًا، مقابل تعادلين و4 هزائم؛ من بينها السقوط بـ"رباعية" أمام بورتو البرتغالي، ثم ضد ألميريا الإسباني بـ"ثلاثة أهداف دون رد".