ماذا يحدث في فرنسا؟

تتواصل الاحتفالات على طريقة الأسطورة البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد النصر السعودي، الذي تجاوز حدود كرة القدم، وامتد التعلق به إلى رياضات مختلفة في دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.

فوجئ كثيرون أمس السبت بأحد لاعبي منتخب اليابان للكرة الطائرة، يدعى يوجي نيشيدا، وهو يحتفل على طريقة رونالدو، بعدما أطلق إرسالًا ساحقًا في مواجهة ألمانيا بأولمبياد باريس.

وفي منافسات سلاح المبارزة اليوم الأحد، خطف المصري محمد السيد الأضواء، بعدما احتفل هو الآخر على طريقة النجم البرتغالي، عقب فوزه على الكولومبي جون إديسون (15-7)، ليتأهل إلى ثمن النهائي.

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وكرر السيد احتفال كريستيانو رونالدو بعد تتويجه بالمدالية البرونزية، على حساب بطل المجر تيبور أندراسيفي.

يشار إلى أن رونالدو هو الهداف التاريخي لكرة القدم العالمية، كما سجل 64 هدفًا في 70 مباراة مع النصر حتى الآن، إلا أنه لم يتوّج بأي لقب رفقة العالمي، ويسعى لتصحيح الوضع في الموسم المقبل.

ومع منتخب البرتغال، ودّع رونالدو بطولة أمم أوروبا (يورو 2024) من ربع النهائي باكيًا، بعدما خسر أمام فرنسا بركلات الجزاء الترجيحية.