نجم ريال مدريد السابق ينسج قصة من الخيال لإدانة كريستيانو رونالدو

قصة تدين كريستيانو رونالدو تبدو غير حقيقية

نسج رافائيل فان دير فارت، لاعب ريال مدريد السابق، قصة من الخيال تتهم كريستيانو رونالدو، الهداف التاريخي للنادي الملكي، بالأنانية وتفضيل نفسه على الفريق، إلا أنّ تفاصيلها فضحت اللاعب.

فارت لعب بين 2008 و2010 في صفوف ريال مدريد ولم يجتمع مع رونالدو سوى في موسم 2009-2010 فقط.

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وفي تصريحات نقلتها صحيفة "موندو ديبورتيفو" تحدث فارت عن واقعة جرت أثناء تواجد رونالدو في ريال مدريد والتي تؤكد أنّ الأخير لاعبًا أنانيًا لا يهتم سوى بإنجازاته الشخصية.

يقول فارت: "في أحد المباريات على أرضنا ضد سبورتنج حققنا الفوز بنتيجة 6-0 وسجلت وقتها هاتريك بينما كريستيانو رونالدو لم يحرز أي هدف في اللقاء".

وتابع: "حينما انتهت المباراة وجدته مستاءً في غرفة الملابس ويرفض الحديث مع أحد رغم أنّ النتيجة كانت في صالحنا. لقد كان سلوكًا غريبًا".

واختتم: "في العادي حينما يحدث ذلك يحتفل معي باقي الزملاء ويدعونني للشراب، ولكن ما فعله كريستيانو رونالدو لم يكن مدعمًا للفريق".

وبحسب الصحيفة، فإن المباراة التي يتحدث عنها فارت انتهت بفوز البلانكوس 7-1 وليس 6-0، كما أُقيمت في سبتمبر 2008 ووقتها كان رونالدو لا يزال في مانشستر يونايتد ولم ينضم إلى ريال مدريد سوى بعد عام تقريبًا من الواقعة.