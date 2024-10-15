"معلومة المريسل" تحسم الجدل .. حقيقة انتقال كريستيانو رونالدو إلى الهلال بعد نهاية عقده مع النصر

جدل كبير شهده الشارع السعودي في الساعات الماضية..

"كريستيانو رونالدو يرتدي قميص الهلال السعودي في كأس العالم للأندية 2025!".. خبر تم تداوله بقوة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وتفاعل معه بعض الإعلاميين الرياضيين، خلال الساعات القليلة الماضية.

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ويرتبط رونالدو البالغ من العمر 39 سنة، بعقد مع نادي النصر السعودي حتى 30 يونيو 2025؛ حيث بإمكانه - حسب اللوائح والقوانين -، التوقيع مع أي فريق بداية من شهر يناير القادم، على أن ينضم إليه "مجانًا" في صيف نفس العام.

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ذلك يعني أن الأسطورة البرتغالية، قادر بالفعل على التوقيع مع الزعيم الهلالي، والمشاركة معه في بطولة كأس العالم 2025، التي تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية على أراضيها.

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لكن.. الإعلامي الرياضي عبدالعزيز المريسل، المُقرب من البيت النصراوي، خرج سريعًا للرد على كل هذه الأخبار المتداولة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، مع طمأنة جماهير قلعة العالمي.

المريسل أعلن عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، أن كريستيانو رونالدو لن يلعب مع أي فريق في منطقة "الشرق الأوسط"، إلا نادي النصر فقط، مؤكدًا على أن هذه "معلومة" يمتلكها، وليس توقع أو اجتهادات.

وسخر الإعلامي الرياضي النصراوي من رغبة الهلاليين في التعاقد مع رونالدو، بعد نهاية عقده مع قلعة العالمي؛ وذلك على الرغم من سخريتهم منه سابقًا، ووصفه باللاعب "الشايب".

ويعمل نادي النصر حاليًا، على تجديد عقد رونالدو حتى صيف عام 2026؛ حيث عقد صندوق الاستثمارات السعودي اجتماعًا مع اللاعب، بحضور الإيطالي جويدو فينجا، الرئيس التنفيذي لقلعة العالمي، وممثل عن وزارة السياحة، في محاولة للوصول إلى اتفاق.

جدير بالذكر أن رونالدو كان قريبًا من الانضمام إلى الهلال، باعتراف رئيس النادي الأزرق فهد بن نافل بنفسه؛ إلا أن الصفقة تحولت إلى النصر في النهاية، بعد عقوبة حرمان الزعيم من التعاقدات وقتها، على خلفية قضية تجديد عقد متوسط الميدان الدولي السعودي محمد كنو.