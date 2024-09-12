"إنه في السعودية بعيد جدًا عن مانشستر يونايتد" .. رد محرج من إريك تين هاج على هجوم كريستيانو رونالدو

رسالة من مدرب مانشستر يونايتد إلى رونالدو..

رد الهولندي إريك تين هاج، المدير الفني لنادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، على هجوم الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم سابقًا، والنصر السعودي حاليًا.

رونالدو هاجم تين هاج، في بودكاست مع الأسطورة الإنجليزية ريو فيرديناند؛ بسبب تصريحات سابقة للمدير الفني الهولندي، أكد فيها على عدم قدرة مانشستر يونايتد، على التتويج بلقب الدوري الممتاز "البريميرليج".

وفي هذا السياق.. قال تين هاج في مؤتمر صحفي اليوم الخميس، ردًا على هجوم الأسطورة البرتغالية: "رونالدو هو من صرح بأن مانشستر يونايتد، غير قادر على التتويج بلقب الدوري".

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وأضاف المدير الفني الهولندي: "هو من قال هذا.. إذا قرأت المقال جيدًا"؛ في إشارة إلى أن رونالدو، هو من قلل من قدرة العملاق الإنجليزي، على التتويج باللقب.

ولفت إريك تين هاج إلى أن الأسطورة البرتغالية متواجد في السعودية الآن، وهو مكان بعيد جدًا عن مانشستر يونايتد؛ في تأكيد على عدم معرفة اللاعب بأجواء النادي الإنجليزي وكواليسه.

واختتم تين هاج تصريحاته بخصوص الأزمة التي أشعلها كريستيانو رونالدو؛ بالقول: "يُمكن للجميع أن يكون لديهم رأي.. لا بأس في ذلك".

جدير بالذكر أن كريستيانو رونالدو مثّل الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر يونايتد، من 2003 إلى 2009، ثم من أغسطس 2021 إلى نوفمبر 2022؛ وهي الفترة التي تدرب فيها تحت يد تين هاج، قبل أن تشتعل خلافات عنيفة بينهما، أدت إلى رحيل اللاعب للنصر.