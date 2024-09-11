"فعلت أشياء لا تصدق!" .. كريستيانو رونالدو يتحدث عن مستقبل مانشستر يونايتد ويهاجم إريك تين هاج

رونالدو كتب التاريخ مع مانشستر يونايتد..

أعرب الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، مهاجم نادي النصر السعودي، عن ثقته في عودة فريقه الإنجليزي السابق مانشستر يونايتد، إلى المكان الذي يستحقه.

رونالدو البالغ من العمر 39 سنة، مثّل الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر يونايتد، في الفترة من 2003 إلى 2009، ثم من أغسطس 2021 إلى نوفمبر 2022، قبل الانتقال إلى النصر.

وقال رونالدو في تصريحات نقلها الإعلامي الرياضي فابريتسيو رومانو عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، مساء اليوم الأربعاء: "مانشستر يونايتد يحتاج إلى الوقت لإعادة البناء؛ لأنه لا يزال أحد أفضل الأندية في العالم".

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وشدد الأسطورة البرتغالية على أن العملاق الإنجليزي يحتاج إلى التغيير؛ لافتًا إلى أن مسؤولي النادي يعرفون ذلك جيدًا، حيث بدأوا في اتخاذ بعد الإجراءات، وإن كانت بشكل بطيء.

وأضاف بخصوص هذا الأمر: "ملاك النادي يستثمرون في ملعب التدريب، الأمور تتغير؛ لكنني لست سعيدًا بالطريقة التي يحدث بها كل شيء".

وعلى جانب آخر.. قدّم كريستيانو رونالدو نصيحة إلى الهولندي إريك تين هاج، المدير الفني الحالي لنادي مانشستر يونايتد، والذي كان سببًا في رحيله عن الفريق الأول، في نوفمبر 2022.

وطلب رونالدو من تين هاج، الاستماع إلى الأسطورة الهولندية رود فان نيستلروي، مهاجم مانشستر يونايتد السابق، والذي يتولى منصب مساعد المدير الفني حاليًا؛ قائلًا: "إنه يعرف النادي جيدًا؛ لذلك.. من أجل إعادة البناء والنجاح، يجب الاستماع إليه هو وجميع نجوم الفريق التاريخيين".

وانتقد كريستيانو رونالدو تصريحات تين هاج؛ موجّهًا إليه رسالة بالقول: "مدير مانشستر يونايتد.. لا يمكنك القول إنك لن تقاتل للفوز بالدوري الإنجليزي الممتاز أو دوري أبطال أوروبا.. عليك أن تقول (ربما لا نملك الإمكانات ولكننا سنحاول)".

وبخصوص مسيرته مع الشياطين الحمر.. علق رونالدو في نهاية حديثه: "لقد فعلت أشياء لا تصدق؛ في موسمي الأول أحرزت 37 هدفًا، وكنت ثالث أفضل هداف في الدوري الإنجليزي الممتاز، كما سجلت في جميع مباريات دور المجموعات بمسابقة أبطال أوروبا".