"لا يعرف لعب كرة القدم وكريم بنزيما أفضل!" .. نجم ريال مدريد الأسبق يسخر من كريستيانو رونالدو ويطالبه بالاعتزال فورًا

قالها رونالدو سابقًا.. "إما أن تحبني جدًا أو تكرهني"

"لا يعرف كيف يلعب كرة القدم".. بهذه الكلمات، فتح أحد النجوم السابقين في صفوف العملاق الإسباني ريال مدريد، النار على الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السعودي.

رونالدو البالغ من العمر 39 سنة، تخطى حاجز الـ900 هدف رسميًا؛ حيث يعمل الآن للوصول إلى رقم 1000، مع ارتباطه بعقد مع الفريق النصراوي حتى 30 يونيو 2025، وعدم اعتزاله دوليًا.

وفي هذا السياق.. قال الإيطالي أنطونيو كاسانو، مهاجم ريال مدريد الأسبق: "يُمكن لكريستيانو رونالدو أن يسجل 3000 هدف.. لا أكترث لذلك أبدًا".

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كاسانو زعم في تصريحات مع بودكاست "Viva El Futbol"، أن الأسطورة البرتغالية لا يهمه أي شيء سوى زيادة رصيده من الأهداف؛ ولكنه لا يعرف كيف يلعب كرة القدم، أو يتواصل مع زملائه في الفريق.

وأضاف: "مهاجمون مثل؛ السويدي زلاتان إبراهيموفيتش، الفرنسي كريم بنزيما، الأوروجوياني لويس سواريز، البولندي روبرت ليفاندوفسكي والأرجنتيني سيرجيو أجويرو، يسجلون العديد من الأهداف؛ ولكنهم يتعاونون أيضًا مع زملائهم على أرضية الملعب ويخدمون الفريق، على عكس رونالدو".

وطلب أنطونيو كاسانو من كريستيانو رونالدو في نهاية حديثه، اعتزال كرة القدم فورًا؛ موجهًا رسالة إليه بالقول: "هذا يكفي.. لقد فزت بكل شيء، وحققت الكثير من المال؛ ولكنك لم تعد لاعبًا أساسيًا أو مؤثرًا".

جدير بالذكر أن كاسانو مثّل ريال مدريد، في موسم رياضي واحد فقط "2007-2008"، كما ارتدى قمصان العديد من الأندية الإيطالية العملاقة؛ على رأسها إنتر وميلان وروما وبارما.