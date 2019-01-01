كريتشلي: ليفربول كان رائعًا رغم الهزيمة بخماسية

تصريحات المدير الفني البديل لليفربول عقب توديع كأس كاراباو

قال نيل كريتشلي المدير الفني لنادي ليفربول خلال مواجهة اليوم أمام أستون فيلا إن الفريق لم يكن سيئًا على الرغم من الخسارة بخماسية.

وكان ليفربول قد خسر بخمسة أهداف مقابل لا شيء من مضيفه أستون فيلا في مواجهة الدور ربع النهائي لكأس كاراباو، في مباراة شارك فيها متصدر البريميرليج بأقل معدل أعمار له في تاريخه.

وتولى نيل كريتشلي مدرب فريق الريدز تحت 23 عامًا مسئولية الإدارة الفنية لفريق ليفربول الشاب الذي لعب ضد أستون فيلا على ملعب فيلا بارك نظرًا لمشاركة يورجن كلوب والفريق الأول للريدز في كأس العالم للأندية في قطر.

وحول ذلك، قال كريتشلي إن التأخر بهدفين مقابل لا شيء في أول 17 دقيقة أفسد الكثير على الفريق الذي لعب الربع ساعة الأولى بشكل مميز.

وأضاف: "كان من المؤسف حقًا التنازل عن حظوظنا ورمي المنديل مبكرًا، كنا نستطيع الظهور بشكل أفضل ولكن الأمور لم تتم كما أردنا"

وتابع: "لقد أظهر لاعبو ومدربو أستون فيلا مشاعر طيبة، لقد قابلت جون تيري بين شوطي اللقاء وأشاد بالعمل الذي نقوم به وبالصورة التي ظهرنا عليها"

وأردف: "لقد أظهر بعض اللاعبين قدرتهم على المشاركة في الوقت الحالي في مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز، سيكون ذلك من دواعي سروري أن يتذكروا بداية رحلتهم تلك مستقبلًا"

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يذكر أن ليفربول قد توج بدوري أبطال أوروبا الموسم الماضي بعد تغلبه في المباراة النهائية على مواطنه توتنهام هوتسبيرز، ليلعب كأس العالم للأندية للمرة الثانية في تاريخه بعد نسخة 2005.