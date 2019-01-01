كلوب: الأولوية لكأس العالم للأندية وهذا الغائب الوحيد أمام مونتيري

من الدوحة .. كلوب يدعم فريق الشباب قبل مواجهة أستون فيلا في كأس الرابطة

نسف مدرب ليفربول يورجن كلوب صحة ما يتردد عن استهانة بطل أوروبا ببطولة كأس العالم للأندية، وذلك في حديثه مع الصحفيين قبل مواجهة مونتيري المكسيكي في نصف نهائي مونديال الأندية المقام حاليًا في قطر.

وقال المدرب الألماني "جاء فينالدوم معنا ليتعافى وسنرى ما سيحدث يومًا بعد يوم، لكنه لن يكون متاحًا غدًا، أما فان دايك. فهو في حالة جيدة، قمنا ببعض العلاج الطبيعي، وأعتقد أن كل الفريق على أحسن حال".

وعن مباراة اليوم، التي سيخوضها فريق الشباب ضد أستون فيلا في كأس كاراباو، قال "سأشاهدها عبر التلفاز، تحدثنا عن كل شيء، ولم تكن الطريقة التي تلعب بها المباراة، وربما هو الحل الوحيد الذي وجدناه، لم يكن أمامنا أي خيار آخر، كان ينبغي علينا خوض المباراة بالفريق الثاني، وأتمنى أن يفوز فريق الشباب أمام أستون فيلا، وسنكون ".

وأضاف "خرجنا بالفريق الأول في آخر عامين، لكن في هذه المحاولة سنحاول المضي قدمًا، لدينا فرصة بكل تأكيد، وشاهدنا ذلك أمام آرسنال، ونتوقع أداء جيد ونتيجة جيدة، ونحن ندعمهم من الدوحة، وأتمنى أن يقدموا مباراة جيدة".

وبخصوص ما يتردد عن استهانة الريدز بمونديال الأندية قال "من قال ذلك؟ من قال إن لقاء أستون فيلا من لقاء مونتيري؟ نعم كل شيء على ما يرام، عمومًا لكل شخص رأيه، وكما قلت .. اتخذنا قرارنا قبل السفر إلى الدوحة، ونحن لم نقطع هذه المسافة 3000 ميل، لكي لا نظهر".

وتابع "نحن هنا الآن، وحياتنا دائمًا التعامل مع المواقف الصعبة في أي مكان، وسنكون على أتم الاستعداد لمباراة مونتيري، لا أعرف من الأوفر حظًا، وسيكون من الجيد أن يفوز الفريق بهذه اللقب للمرة الأولى، لأنها البطولة الأهم على المستوى القاري، كل قارة لديها مسابقاتها الخاصة، ونحن هنا لنمثل ليفربول وقارة أوروبا، وأتمنى أن ترى ذلك غدًا".

وعن تصريحاته السابقة حول قلقه من أرضية ملعب مباراة الغد، قال "تحدثنا مع المسؤولين هنا، نعم كنت قلقًا في إنجلترا، لكن عندما وصلنا يوم الأحد كانت السماء تمطر، والمسؤولين قالوا لنا إن الأمور ستكون على ما يرام، ونأمل أن تكون كذلك".

وأكمل حديثه "نحن بحاجة لإظهار أننا على أتم الاستعداد، هذا ما يهمنا. لا نفكر في المجاملات . أشكرك (الصحفي)، لكن مثل هذه المجاملات لا تساعدنا حقًا، نحن نشعر بالقلق قبل المباراة، لكن بداخلنا ما يكفي من التفاؤل، وأعتقد أننا في قمة استعدادنا".

وسُئل عن أسباب عدم السماح بإقامة تدريبات مفتوحة أمام الصحفيين والعدسات، فأجاب "لدينا حصة تدريبية في المساء وأخرى في الصباح، ولهذا لا توجد جلسة تدريب مفتوحة، ونحن هنا للعمل، وبالنسبة لنا، سنمثل نادينا، ولا نفكر في الطريقة التي تلعب بها فرق أمريكا الجنوبية، وفي النهاية ستكون مجرد مباراة".