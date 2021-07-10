كرويف: لن أخلف كومان في تدريب برشلونة أبدًا.. هذا قبيح!

جئت لبرشلونة للعمل كإداري..

شدد مستشار برشلونة جوردي كرويف على أنه لن يخلف رونالد كومان في تدريب النادي الكتالوني أبدًا، مؤكدًا على قوة العلاقة بينهما.

بعض الصحف طرحت فرضية أن تكون استعانة الرئيس جوان لابورتا بجوردي كرويف تمهيد لوضعه في منصب المدير الفني للبرسا مستقبلًا.

لكن نجل الأسطورة يوهان يرفض الأمر بكل الأشكال، بل وأكد في تصريحاته أن هذا يأتي عكس "مبادئه".

كرويف في حديث إعلامي قال "لن أخلف كومان أبدًا، سيكون هذا قبيحًا ولديّ مبادئ ترفضه".

كما أضاف "لا توجد في رأسي ولا في رأس أي شخص فكرة أن أخلف كومان، لو كان هذا طريقي لوافقت على التدريب في إسبانيا عندما أتيحت لي الفرصة بالسنوات الأخيرة".

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وواصل الهولندي حديثه "لم يتم التلميح حتى إلى هذا الاحتمال، ولا هو جزء من خططي، أعرف رونالد منذ 30 عامًا وهو يعرف أن بوجودي هو لديه شخص يساعده".

وأتم كرويف حديثه الناري قائلًا "لا أعتقد أن لابورتا أرادني أن أعمل في التدريب ببرشلونة، خلافة كومان تبدو قبيحة بالنسبة لي وضد مبادئي".

الجدير بالذكر أن لابورتا أراد إقالة كومان هذا الصيف، غير أن عجزه عن إيجاد بديل له جعله يمدد الثقة فيه حتى نهاية عقده في صيف 2022.