كرونوسلاف: النصر جاهز لمواجهة الجميع ودرسنا خورفكان جيدًا

مدرب النصر يتحدث عن مواجهة خورفكان

أكد الكرواتي كرونوسلاف يورتشيتش، المدير الفني لفريق النصر الإماراتي، على أن مواجهة خوفكان بدوري الخليج العربي، لن تقل أهمية عن جميع المباريات الأخرى.

كرونوسلاف قال خلال تصريحات بالمؤتمر الصحفي: "النصر حاليًا مختلف عن الفترة الماضية، وارتدى ثوبًا جديدًا، وأصبح جاهزًا لمواجهة كل الفرق".

المدرب الكرواتي تابع: "التحضيرات تميزت بالجدية، ودرسنا المنافس جيدًا، وخورفكان شهد تغييرات كبيرة، بتغيير الجهاز الفني وطريقة اللعب".

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وأشاد مدرب النصر بالجواء العامة وحالة فريقه، بعد الفوز في الديربي على فريق شباب الأهلي دبي، ضمن منافسات الدوري.

واختتم كرونو تصريحاته قائلًا: "الاستعداد البدني والذهني يؤكد جاهزية الفريق، رغم غياب طارق أحمد بسبب تلقيه 3 إنذارات".

النصر يستعد لمواجهة خوفكان مساء السبت، بالجولة السادسة ضمن منافسات دوري الخليج العربي الإماراتي.