ريجيكامب يُعلل خسارة الهلال أمام النصر ويُحذر لوشيسكو

المدرب السابق للهلال يُحذر مواطنه

قال لورينت ريجيكامب المدير الفني للوصل الإماراتي أن فريقه السابق "الهلال" يُعاني من مشاكل دفاعية يجب على مواطنه رازفان لوشيسكو إيجاد الحلول المناسبة لها وإلا أهدر فرصه في التتويج بالألقاب هذا الموسم.

وعمل ريجيكامب مديرًا فنيًا للهلال خلال من مايو 2014 حتى فبراير 2015، وقد خسر خلال تلك الفترة نهائي دوري أبطال آسيا ونهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.

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المدرب الروماني قال في تصريحات لموقع شووت أنه تابع مباراة الهلال ضد النصر في الدوري السعودي والتي انتهت بخسارة الأزرق بهدفين مقابل هدف واحد، وقد برر تلك الخسارة قائلًا "أعتقد أن الهلال تأثر أمام النصر بالتفكير في النهائي الآسيوي وكذلك الغيابات".

تابع محذرًا لوشيسكو "هناك ثغرة دفاعية واضحة يجب معالجتها في الفريق إذا ما أراد تحقيق الألقاب هذا الموسم. أتمنى للفريق وللمدرب لوسيشكو كل النجاح".