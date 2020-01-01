كروس يكشف سر الأزمة بين بيل وريال مدريد

الجناح الويلزي غاب عن الصورة تماماً هذا الموسم

كشف توني كروس لاعب وسط ريال مدريد، عن بعض الكواليس الخاصة حول مستقبل زميله الويلزي جاريث بيل، والتكهنات حول رحيله عن النادي الإسباني.

صورة بيل انهارت بشكل كبير مع ريال منذ الموسم الماضي وحتى الآن، بسبب هبوط مستواه، وتوتر علاقته بالمدرب الفرنسي زين الدين زيدان.

اللاعب قام ببعض التصرفات التي استفزت جماهير ريال هذا الموسم، ليصبح رحيله هو المطلب الرئيسي لأعداد كبيرة منهم.

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وقال كروس عن هذه الأزمة:"لا يجب الالتفاف حول الأمر، الوضع غير طبيعي ولا يرضي جميع الأطراف، من المؤكد أنه لم ينتقل لريال مدريد من أجل المشاركة بهذا العدد القليل من المباريات".

وأضاف:"أراد مغادرة النادي الصيف الماضي، الإدارة وافقت من حيث المبدأ، قبل أن تتراجع في قرارها، لا أعرف هل تسبب ذلك في حالة غضب شديدة لديه أم لا".

وأما عن الاهتمام الإعلامي بالقضية:"من المؤكد أن الخلاف ليس بهذه الطريقة المتطرفة المُبالغ فيها بوسائل الإعلام، كل شيء على ما يرام في الفريق، لقد عرفته لـ6 سنوات وفزنا بالعديد من البطولات الكبيرة معاً".

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جدير بالذكر أن جاريث بيل البالغ من العمر 31 سنة، شارك في 20 مباراة فقط مع ريال مدريد بكل البطولات هذا الموسم، ونجح في هز الشباك 3 مرات بقميص الفريق الإسباني.