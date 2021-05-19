كروس في أولى تصريحاته بعد الإصابة بفيروس كورونا: أشعر بالضعف

كروس يتحدث عن صعوبة مواجهة فيروس كورونا..

قال متوسط الميدان لنادي ريال مدريد توني كروس إنه يشعر بالضعف وقلة الجهد والإرهاق منذ إصابته بفيروس كورونا، مؤكدًا أن الإصابة بالفيروس شيئَا لا يحب أحد أن يعيشه..

وأوضح بيان رسمي من ريال مدريد خضوع نجم خط الوسط توني كروس للعزل بعد العينة الإيجابية التي ظهرت له عقب مخالطته لشخص تم اكتشاف إصابته بفيروس كورونا.

واستفاد توني كروس من البودكاست الأسبوعي Einfach mal luppen الذي يشاركه مع شقيقه فيليكس للحديث عن صحته بعد إصابته بفيروس كورونا.

وخلال تصريحاته الأولى بعد الإصابة بالوباء أكد كروس أن موسمه مع ريال مدريد قد انتهى، ولكنه سيسعى للتواجد بكل قوة مع منتخب ألمانيا في كأس أمم أوروبا.

وأضاف: "عادة أشعر بالضعف. إنه شيء لا يمكنني أن أتمناه لأي شخص، فالحقيقة هي أنها تجربة ليست بالممتعة على الإطلاق، إنه ليس شيئًا يجب أن يعيشه كل منا".

وتابع: "إذا تم الوفاء بالمواعيد النهائية، سأتمكن من الانضمام بالطريقة العادية إلى منتخب ألمانيا في تحضيرات كأس الأمم الأوروبية، وإذا تأخرت العودة يومين أو ثلاثة أيام أخرى، فليكن".

وأردف: "ما يمكنني فعله هو التأكيد على عدم القلق بشأني بالنسبة للجماهير، سأصل وسأكون جاهزًا، ولكن يجب أن يحدث ذلك في أفضل حال ممكن وهذا ما نريده جميعًا".

وحول تطور حالته والأعراض التي يشعر بها قال: "أشعر بتحسن طفيف، الحمى انخفضت قليلاً، ولكن من خلال كونك دائمًا شديد الدقة وتطهير كل شيء، يمكنك أن تحمي نفسك ولكن سيلحق بك الفيروس أيضًا".

تقارير .. ريال مدريد يحدد بديل راموس في مانشستر سيتي

وفقد ريال مدريد في الأيام الأخيرة فيدي فالفيردي بسبب العزل كذلك بعد مخالطة شخص مصاب بالفيروس، ورغم أن التحاليل الأولى كانت سلبية، ولكن تحولت لإيجابية بعدها، كما حدث مع كروس.