كروس: رحيل ميسي لصالحنا، وقد نضم لاعبًا من باريس!

كروس يثير حماس جماهير ريال مدريد من جديد

علق النجم الألماني، توني كروس على انتقال ليونيل ميسي الصاخب لصفوف باريس سان جيرمان والقدوم المحتمل لكيليان مبابي خلال سوق الانتقالات الحالي.

وقد ألمح كروس في تصريحات سابقة عن سعي إدارة ريال مدريد للتعاقد مع مبابي ووصف التوقيع مع اللاعب أنه "لن يكون مفاجأة".

يسود صيف ريال مدريد السكون، حيث أنه لم يصل النادي أي لاعب جديد سوى ألابا وحصل خدماته مجانًا بينما رحل عن صفوفه مدافعي الفريق رافاييل فاران وسيرخيو راموس.

ماذا قال كروس بخصوص رحيل ميسي؟

يرى كروس أن مبابي الآن يشق طريقه إلى ريال مدريد، فانتقال ميسي إلى حديقة الأمراء يصب في صالح البلانكوس بعدة طرق مختلفة.

قال اللاعب الدولي الألماني أثناء حديثه إلى شقيقه في البودكاست المشترك "Einfach mal luppen": "سنرى كيف تسير الأمور، ميسي إلى باريس سان جيرمان، ربما تكون هذه الخطوة جيدة بالنسبة لنا لأن أكبر منافس لنا فقد أفضل لاعب لديه". .

وتابع: "ربما سينتج ذلك عن المزيد من الأشياء الجيدة بالنسبة لنا، ربما ينضم إلينا لاعب من باريس".

وأضاف: "إن صفقة ميسي بأكملها لن تكون بالتأكيد في صالحنا".

كروس يختار بين ميسي رونالدو

واصل كروس التفكير في الجدل الأبدي حول من هو أعظم لاعب في كل العصور، واختار زميله السابق في ريال مدريد، كريستيانو رونالدو على ميسي.

قال نجم نادي بلانكوس: " بالنسبة لي هو كريستيانو رونالدو، بالطبع أنا متحيز لأنه قدم مساهمة حاسمة في فوزنا بالعديد من الألقاب".

وواصل: "لم نكن فقط زملاء في الفريق، بل كنا أيضًا جيرانًا في غرفة الملابس وجيرانًا خارج الملعب كان يعيش بجواري مباشرة".

وأتم: "لهذا السبب يصعب أن اختار ميسي".

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