كروس: نعرف ثغرات إسبانيا جيدًا.. وما قاله خوسيلو أضحكني!

تصريح مثير من نجم ألمانيا..

أكد توني كروس، نجم منتخب ألمانيا، جاهزية فريقه لمواجهة إسبانيا، يوم الجمعة المقبل، في ربع نهائي بطولة أمم أوروبا (يورو 2024).

وقال كروس، في مؤتمر صحفي اليوم: "في الأشهر القليلة الماضية، كان هناك الكثير من الشكوك حول قدرة ألمانيا، ومنعنا الناس من الحديث عن كارثة، لكن لدينا الآن هدف الفوز ببطولة أوروبا، وسنقاتل من أجل هذه المكافأة".

وأضاف: "نحن نعرف نقاط قوة وضعف إسبانيا جيدًا، لفترة طويلة تم حسم هذه المباريات في خط الوسط، الفريقان لديهما الكثير من الفرديات الرائعة، وكلانا يريد الاستحواذ، دعونا نرى ما يمكننا فعله".

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وزاد: "إنهم يعرفون أيضًا نقاط قوتنا، قد يكونون قريبين مني، لكن الأمر يتعلق بنقاط القوة التي لديك وكيف يمكنك التعامل معها والبحث عن الحلول".

وواصل: "(الهيمنة) في الحمض النووي لإسبانيا، ليس هدفهم مراقبة الخصوم، لكن إذا حاولوا أن يكونوا بالقرب مني، فسيكون هناك لاعبون آخرون يمكنهم الاستفادة من تلك الثغرات".

وردًا على تصريح مهاجم إسبانيا وزميله السابق في ريال مدريد خوسيلو "المباراة المقبلة هي الأخيرة لكروس"، علق النجم الألماني الذي أعلن اعتزاله كرة القدم بعد اليورو: "أعتقد أننا نملك أشياء كثيرة لمنع إسبانيا من التأهل، ستكون مباراة مثيرة، وما قاله أضحكني".

وختم متحدثًا عن لامين يامال: "الاستقرار والثقة التي يلعب بها لا تصدق، إنه أحد أخطر اللاعبين، لقد واجهنا بعضنا البعض عدة مرات وهذا أمر مثير للإعجاب، لقد درسناه، إسبانيا لديها أجنحة جيدة جدًا نيكو أيضًا يجب أن ندافع أمامه كفريق، إن ما يفعله رائع".