كثرة الغيابات يُثير تخوف جروس في الدوري السعودي

الراقي يُعاني من غياب العناصر المهمة والأساسية في قائمة الفريق

أبدى الجهاز الفني لفريق الأهلي بقيادة المدرب السويسري كريستيان جروس تخوفه من الغيابات الكبيرة والمتوقعة خلال الفترة المقبلة.

الراقي يُعاني من غياب العناصر المهمة والأساسية في قائمة الفريق من إصابات مختلفة، وحاجتهم إلى مزيد من الوقت للاستشفاء قبل العودة إلى التدريبات الجماعية بصورة طبيعية، مما جعله يبدأ في وضع الحلول مبكرا تحسبا للظروف القادمة.

ومن المتوقع أن يتم استدعاء عددًا من لاعبي فريق الأهلي لكرة القدم للانضمام للمنتخب السعودي الأولمبي خلال الفترة المقبلة.

ويرى المدير الفني أن ذلك سيؤثر على حظوظ الفريق في المنافسة على البطولات المحلية في ظل التوقع باستدعاء ثمانية من عناصر من الأهلي المسجلين ضمن قائمة الفريق الأول، ستبدأ منتصف شهر ديسمبر الجاري في إطار استعداداته لخوض غمار نهائيات كأس آسيا تحت 23 عاما، التي ستقام في تايلاند خلال الفترة ما بين 8 و26 يناير المقبل.

ومن المنتظر أن تكون البطولة مؤهلة إلى دورة الألعاب الأولمبية التي ستقام في العاصمة اليابانية طوكيو صيف العام المقبل 2020، ومن المؤكد غياب اللاعبين عن المشاركة مع الفريق لفترة لن تقل عن الشهر.

الجهاز الطبي بالراقي كان كشف في تقرير شامل إصابات لاعبي الفريق الأول لكرة القدم في النادي، التي تعرضوا لها خلال الأيام الماضية.