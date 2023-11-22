"كبّ العشا في الهلال وشهد شاهد من أهلها" .. جماهير النصر تشكر سلمان الفرج بسبب "كلها سرقة"

ردود أفعال واسعة بعد فيديو سلمان الفرج المثير للجدل

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تفاعلت جماهير النصر بشكل كبير، مع فيديو سلمان الفرج ومحمد جحفلي، ثنائي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، المثير للجدل.

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مقطع فيديو انتشر للفرج، مساء اليوم الأربعاء، وهو يرد على جحفلي، الذي كان يفتخر ببطولاته مع الهلال؛ قائلًا: "الإنجازات كلها سرقة".

وبعد انتشار هذا المقطع.. دشنت الجماهير النصراوية، هشتاجًا عبر منصة "إكس"؛ باسم "#سلمان_الفرج_كلها_سرقه".

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وجاءت معظم الردود، بجملة "شهد شاهد من أهلها"؛ حيث اعتبر عشاق العالمي، أن الفرج واصل سلسلة اعترافات نجوم الهلال، بأن بطولات الفريق الأزرق بـ"السرقة".

وقال فايز فريح الرشيدي: "بعد اعترافات كباتن الهلال يوسف الثنيان وعبد الله سليمان ورئيسهم محمد بن فيصل.. سلمان الفرج كبّ العشا ويؤكد المؤكد، سبحان الله فاضحين أعمارهم".

ومن ناحيته.. علق حساب "ماجد العالمي 46"؛ قائلًا: "الفرج يبرىء ذمته، ويعلن عدم شرعية بطولات الهلال.. هاجموا سعيد العويران من قبل، فأكدها اليوم قائدهم".

أما سالم العرجاني وجه الشكر إلى سلمان الفرج، على ما اعتبرها تصريحات فيها الكثير من الشفافية؛ بشأن بطولات الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال.

جدير بالذكر أن هذه ليست المرة الأولى، الذي يواجه فيها الفرج، سخرية من الجماهير، بسبب سقطاته في حواراته مع زملائه أو المنافسين؛ حيث سبق وانتشر مقطع فيديو له، وهو يقول إن الهلال يتلقى مساعدات تحكيمية، مثل النصر.

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