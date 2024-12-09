كأس ملك إسبانيا.. قرعة سهلة لريال مدريد ومكررة لبرشلونة في دور الـ32

16 مواجهة..

أجريت مراسم قرعة دور الـ32 من مسابقة كأس ملك إسبانيا لموسم 2024/2025، اليوم الإثنين، في العاصمة الإسبانية مدريد.

وجرى استثناء ريال مدريد وبرشلونة وأتلتيك بيلباو وريال مايوركا من منافسات الدور التمهيدي، ليبدأ الرباعي البطولة من دور الـ32، ومع ذلك وضعتهم القرعة في منافسات سهلة.

وأوقعت القرعة برشلونة في مواجهة بارباسترو، الذي صعد على حساب إسبانيول، وسبق وخسر أمام البارسا بنتيجة (3-2) في الدور نفسه من نسخة الموسم الماضي، بينما يضرب ريال مدريد موعدًا مع ديبورتيفا مينيرا، الذي تجاوز ديبورتيفو ألافيس بركلات الترجيح.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

أما أتلتيك بيلباو وريال مايوركا، اللذان يخوضان مباريات السوبر الإسباني مع برشلونة وريال مدريد، فيواجهان لوجرونييس (تجاوز جيرونا بركلات الترجيح) وبونتيفيدرا (هزم فياريال بهدف نظيف) على الترتيب.

ووقع أتلتيكو مدريد مع فريق ماربيلا في دور الـ32، وريال سوسيداد مع بونفيرادينا، وكارتاخينا مع ليجانيس، وإلدينزي مع فالنسيا، وهويسكا مع ريال بيتيس.

كما اصطدم بلد الوليد بأورينسي، وخيتافي ضد غرناطة، وراسينج سانتانديز أمام سيلتا فيجو، وألميريا مع إشبيلية، وراسينج فيرول مع رايو فاييكانو، ولاس بالماس ضد إلتشي، وتينيريفي ضد أوساسونا.