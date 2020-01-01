كان: نوير هو الرقم 1 رغم التعاقد مع نوبل

أوليفر كان يجدد ثقته في الحارس مانويل نويل لحراسة مرمى بايرن ميونخ

قال أسطورة حراسة المرمى الألمانية أوليفر كان إن مانويل نوير هو أفضل حارس مرمى في ألمانيا في الوقت الحالي والقادر على الاستمرار لسنوات إضافية.

وكان بعض القلق قد نشب داخل أسوار النادي البافاري بسبب الأزمات في تجديد عقد نوير والراتب الذي يطلبه رغم وصوله للرابعة والثلاثين من عمره.

وأكد أوليفر كان مانويل نوير أنه سيبقى رقم 1 لبايرن ميونيخ الموسم المقبل على الرغم من وصول ألكسندر نوبل إلى الفريق البافاري الشتاء الماضي.

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وأضاف لموقع البوندسليجا الرسمي: "لقد تحدثت مع ألكسندر نوبل قليلاً، هو يعلم أن خطوة الانضمام إلى بايرن ميونخ خطوة كبيرة لأي لاعب"

وتابع: "كل شيء يتعلق بالتأقلم خاصة في البداية، الوصول إلى الاستقرار هنا والتعرف على زملائك في الفريق والأجواء تكون الخطوة الأولى للنجاح في التجارب الجديدة"

وأردف: "هو يعلم أنه مقبل على تحدي، وهذا يعني أنه يقبل أن الأمر قد يستغرق منه عامًا أو عامين للحصول على المركز الأساسي من مانويل نوير، الذي هو الرقم 1 على الإطلاق في الوقت الحالي"

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يذكر أن مانويل نوير قد صرح منذ أيام أنه الأفضل في ألمانيا كذلك والأحق بالمشاركة أساسيًا سواء مع بايرن ميونخ أو مع المنتخب الألماني.