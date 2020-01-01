هل يوجه رسالة لتير شتيجن؟ نوير: أنا الأفضل

نوير يقلل من تير شتيجن

قال حارس مرمى بايرن ميونخ والمنتخب الألماني إنه الأفضل على الإطلاق، وذلك ثقته في التواجد كلاعب أساسي دائمًا كونه الأفضل.

وكانت بعض الشكوك قد حامت حول مشاركة مانويل نوير كحارس أساسي لمنتخب ألمانيا في المستقبل مع تألق مارك أندري تير شتيجن في الفترة الأخيرة.

وحول ذلك، وفي الوقت الذي يطالب فيه البعض بمشاركة تير شتيجن كأساسي مع المنتخب في الفترة المقبلة، أكد مانويل نوير أنه الأفضل على الإطلاق.

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وأضاف في مقابلة مع مجلة 11 فرويند الألمانية: "لقد نجحنا في التتويج بالثنائية المحلية، هدفنا هو إنهاء الموسم بالجائزة الكبرى الثالثة وهي دوري أبطال أوروبا"

وتابع: "أي مدرب لن يضع أفضل لاعبيه في الملعب؟ ليس لدي شك في أنني الأفضل، على الرغم من أنني لم يعد عمري 17 سنة"

وأردف: "لا أفكر في الاعتزال أو إنهاء مسيرتي في الوقت الحالي، إذا أصبحت كرة القدم عبئًا علي وشعرت برغبتي في التوقف، فسأفعل مثل لام، ولكن الآن ما زلت سعيدًا بمواصلة اللعب"

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يذكر أن تعاقد بايرن ميونخ مع ألكسندر نوبل ووصول نوير إلى عمر 34 عامًا يزيد المزيد من الشكوك حول مستقبله في السنوات المقبلة.